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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

6旬男罹腸癌復發轉移 溫熱療法成功抗癌

2025/05/01 11:31

南投縣60歲張姓男子4年前罹患結腸癌，手術切除後於門診追蹤過程中發現有轉移情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自）

南投縣60歲張姓男子4年前罹患結腸癌，手術切除後於門診追蹤過程中發現有轉移情形。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣60歲張姓男子4年前罹患結腸癌，手術切除後於門診追蹤過程中發現有轉移情形，在衛生福利部南投醫院醫療團隊協助下，積極接受腫瘤減積手術（CRS）及腹腔溫熱化療（HIPEC），現在身體狀況都正常。南投醫院外科主治醫師許家榮表示，癌症患者若能定期追蹤、早期發現復發或轉移的跡象，儘早介入治療，仍有相當高的機會可克服癌症，維持良好生活品質。

南投醫院表示，張姓男子4年前因為感到肚子脹痛，甚至10幾天想解便卻解不出來，就醫發現是橫結腸惡性腫瘤第2期，積極接受手術及化療，病情穩定可正常生活。去年初回診追蹤時，發現癌指數偏高，近一步接受檢查，確診小腸惡性腫瘤第2期，張先生接受手術切除腫瘤及化療，再次回歸正常生活。沒想到上個月的定期檢查，發現腹膜腫瘤轉移。面對一次次打擊，張先生堅持不放棄，在接受腫瘤減積手術及腹腔溫熱化療，成功清除腹膜腫瘤，術後僅住院6天便順利出院。

根據衛福部統計資料，大腸癌位居10大癌症死因第3位，發生率則是第2位，1年約有超過1萬7000人被診斷出罹患大腸癌。許家榮醫師表示，罹患大腸癌，手術切除是主要的治療方式之一，而大腸癌腹膜轉移的病人不一定能接受手術，因為轉移的腫瘤可能廣泛、瀰漫性的分佈在腹膜，並伴隨腸沾黏、腹水等問題，併發症風險較高。對於腹膜轉移的治療，醫師會視病人的身體情況，施行腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療，有機會消滅腫瘤，降低復發目標。

許家榮進一步指出，此手術會先將可見腫瘤切除，接著使用41-43℃的化療藥物注入腹腔內，透過高溫來抑制破壞癌細胞，藉此清除在腹腔中但肉眼看不到的腫瘤。目前健保已針對偽黏液瘤、腹膜間皮瘤、大腸直腸癌、胃癌、卵巢癌合併腹膜轉移等5種癌症在符合適應症下，可給付術中溫熱化療的費用，但並非所有患患者皆適用該治療，建議可與醫師進行討論，安排適合的療程。

南投醫院醫療團隊，施行腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療，成功協助腸癌患者抗癌。（南投醫院提供）

南投醫院醫療團隊，施行腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療，成功協助腸癌患者抗癌。（南投醫院提供）

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