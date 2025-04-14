郁方公公半夜呼吸困難驟逝 醫曝5常見原因 小心這些症狀

資深藝人郁方（右）今早在臉書發文表示，公公（左）在土耳其旅遊時，半夜突感到呼吸困難，心臟有點不舒服，之後便再也沒有醒過來。（圖取自郁方臉書）

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郁方公公土耳其旅遊 半夜呼吸困難驟逝

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人郁方今（14）日上午哀痛在臉書發文說，公公在土耳其旅遊時，半夜突感到呼吸不過來，心臟有點不舒服，之後便再也沒有醒過來。三軍總醫院衛教資料說明，呼吸困難由多種疾病引起，可分為肺因性、心因性、代謝性、血因性及神經精神性類型，應注意臨床症狀，如急性發作的呼吸困難、呼吸急促或胸痛等。

呼吸困難多種疾病引起

何謂呼吸困難？醫師說明，是指病人主觀上有空氣不足或呼吸費力的感覺，而客觀上表現呼吸頻率、深度和節律的改變，重者可表現為端坐呼吸及發紺。呼吸困難可由多種疾病引起，按其病因，可將呼吸困難分為以下幾種類型：

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●肺因性呼吸困難：由於呼吸道病變所致的呼吸困難統稱為肺因性呼吸困難，又可分為以下3種類型：

1.吸氣性呼吸困難：由於上呼吸道狹窄所致。可見於喉炎、喉頭異物、咽後壁膿腫及喉癌等。

2.呼氣性呼吸困難：由於肺組織病變，如彈性減弱或小支氣管痙攣狹窄所致。常見於急、慢性支氣管炎，支氣管哮喘，肺氣腫及矽肺等。

3.混合性呼吸困難：常見於肺氣腫、肺部感染、胸腔積液、自發性氣胸、粟粒性肺結核、大葉性肺炎、支氣管肺炎、肺擴張不全及急性肺水腫等。

醫師指出，呼吸困難臨床症狀包括：急性發作的呼吸困難、呼吸急促或胸痛等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●心因性呼吸困難：原有心臟病史，由於病情加重所致。表現為夜間陣發性呼吸困難，端坐呼吸，寡尿及水腫等。

●代謝性呼吸困難：常見於代謝性酸中毒，呼吸性酸中毒，代謝性鹼中毒及呼吸性鹼中毒等。病人可表現為呼吸深快、淺快或淺慢。呼吸困難加重者可出現發紺，呼吸有水果香味等伴隨症狀。化學毒物及藥物中毒亦可出現呼吸困難。

●血因性呼吸困難：常見於重症貧血、大出血或休克病人，由於血容量不足而出現代償性呼吸困難。

●神經精神性呼吸困難：可見於重症腦部疾病及詐病等。

醫師指出，在診斷上，多數病例經由詢問病史與理學檢查就能找出原因，必要時再加上胸部X光與心電圖檢查。只有少數病例必須仰賴肺功能測試、動脈血氣體分析、心臟超音波或運動心電圖才能確定診斷。

年輕人突發性呼吸困難 恐是氣胸

醫師提醒，若出現突發性的呼吸困難；或是呼吸急促，吸氣時有喘鳴聲（inspiratory stridor），上胸骨區會隨著呼吸而塌陷；病人出現喘鳴聲（wheezing）或發燒；出現胸部壓迫感，且傳到下巴或左上臂，呼吸困難、呼吸急促、冒冷汗；或是臨床表現包括：急性發作的呼吸困難、呼吸急促或胸痛等；表現慢性、長期的或漸進性的呼吸困難；甚至出現發紺或杵狀指等，皆要注意。

醫師補充，病人是年輕人、體型屬於瘦長型且有吸菸病史，有突發性的呼吸困難，則必須考慮氣胸的可能性。

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