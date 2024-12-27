陳菊腦血管阻塞 把握黃金3小時 國健署6招遠離中風

監察院長陳菊日前腦血管阻塞，經治療已無礙。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕監察院長陳菊日前因感冒至醫院就診，診斷出右側腎臟長了1顆約3.5公分腫瘤，已於21日手術切除。原訂術後3-5天出院，孰料出院前1天又因右下肢無力，檢查為左側腦血管阻塞，經治療已無礙。對此，衛福部提醒，把握6原則，就能降低罹患腦中風風險：掌握三高關鍵控制數字、健康飲食、規律運動、維持健康體重、拒絕菸品危害、定期健康檢查。

陳菊在本月（21）日接受高醫團隊以精密的達文西機械手臂手術切除腎臟腫瘤，術後恢復良好，原計劃於術後3-5天出院，但出院前一天早上，突感右下肢無力，檢查為左側腦血管阻塞，已於黃金時間妥善處置，化解危機，目前陳菊健康狀況穩定，正在休養中。

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衛福部指出，民眾之中風類型以缺血性中風最多，急性缺血性中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，因此若出現中風症狀，應立即送醫爭取治療時間。

辨別中風口訣 把握搶救黃金3小時

國民健康署呼籲民眾牢記FAST（快、快、快）辨別中風口訣，以辨識中風初期的重要症狀，把握「急性中風搶救黃金3小時」。

1.「F」就是FACE-臉歪：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

2.「A」就是ARM-手軟：請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

3.「S」就是SPEECH-大舌頭：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整

4.「T」就是TIME-記下時間、快打電話：當上面三種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

6原則降低罹患中風風險

國民健康署表示，大部分的中風是可以藉由健康的飲食與生活型態、治療積極控制三高來預防的，國民健康署呼籲民眾只要把握以下原則，就能夠降低罹患中風之風險。

1. 掌握三高關鍵控制數字：若發現有三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

2. 選擇健康飲食：養成三餐定時、少吃零嘴及含糖飲料的好習慣，飲食要包含豐富蔬菜水果；挑選低鈉飲食，每日鈉鹽量攝取維持2.4克以下（約1茶匙）。

3. 養成規律運動：維持每週五次（或至少3次）、每次30分鐘，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

4. 維持健康體重：肥胖（超過理想體重20% 以上）會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5 ~ 24.9之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分；若能適當減重，預期每降低10公斤體重，血壓約能降低5-20mmHg。

5. 拒絕菸品危害：直接吸菸或被動吸入二手菸，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸。

6. 定期健康檢查：利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

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