合歡山雪季假日醫療站開設 元旦救治高山症婦女

因應合歡山雪季勤務於松雪樓開設的醫療站，元旦首日即服務7名身體不適的遊客。（南投縣政府衛生局提供）

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山雪季勤務元旦展開，南投縣政府衛生局也結合縣內大型醫院，於假日在松雪樓開設醫療站，由醫師、護理師進駐，第一時間提供山區民眾、遊客醫療服務，元旦首日即服務7名遊客，其中1名57歲婦人出現頭痛、嘔吐、低血氧等高山症症狀，緊急救治並由仁愛消防分隊救護車接駁下山就診，今天已順利康復出院。

合歡山雪季勤務由元旦起至3月2日止，為期61天，但不論降雪與否，目前週休、國定假日等連續假期上山的遊客非常多，但平時距離合歡山最近的醫療站為清境假日醫療站，兩地相距約23公里，為守護遊客安全，縮短急症病患獲得醫療救治的時間，衛生局協調急救責任醫院埔里基督教醫院、衛福部立南投醫院，在合歡山雪季的週休假日、連假、春節期間，在合歡山松雪樓開設醫療站。

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昨（1）天元旦首日開設即服務7名遊客，其中住松雪樓的57歲婦人當日下午出現不適症狀，經由醫療站提供藥物及氧氣治療，晚間因症狀加劇出現頭痛、嘔吐、低血氧症狀，診斷為高山症，給予初步治療後，由仁愛消防分隊支援，接駁送至台中榮總埔里分院就診，病患症狀改善並於今天上午康復離院。

衛生局陳南松表示，合歡山松雪樓醫療站設備有生理監視器、呼吸裝備、創傷急救設備等，隨著海拔升高，空氣更加稀薄，可能出現腦部和心血管不適，甚至引發高山症，症狀如頭痛、缺氧頭暈、失眠、無法休息、噁心、嘔吐、食慾不振、體能、協調感下降、視力變化等，民眾如出現身體不適，應盡速返回低海拔處並補充水分，若症狀無法緩解應盡速就醫。

至於遊客前往高海拔山區，行前務必確認交通管制、路況、天氣狀況，且要評估自身健康狀況及體能，特別是心血管疾病或高齡者應更應謹慎。

合歡山雪季勤務元旦登場，首日就有57歲婦人出現高山症，由松雪樓醫療站及仁愛消防分隊合力送下山救治。（南投縣政府衛生局提供）

縣府衛生局與埔基、部立南投醫院因應合歡山雪季勤務，假日於合歡山松雪樓成立醫療站服務民眾。（南投縣政府衛生局提供）

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