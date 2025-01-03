自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》4食物解便秘！ 英醫點名「它」還能降大腸癌風險

2025/01/03 08:30

醫師提及，奇異果富含可溶性纖維，可促進大便變軟，並增加大便頻率；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提及，奇異果富含可溶性纖維，可促進大便變軟，並增加大便頻率；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次坐在馬桶上時，毫無便意，便秘讓人好困擾！英國外科醫師蘭格拉詹（Karan Rangarajan）點名4種食物，包括奇異果、咖啡、綜合堅果及優格，有助於緩解便秘，助排便。其中奇異果更被證實，有助於降低大腸癌風險。

據美國《紐約郵報》（new york post）報導指出，蘭格拉詹近日在擁有530萬名粉絲的Tiktok帳號發布影片，向大家分享4項緩解便秘食物。並表示，纖維對腸道健康至關重要，它為腸道內的益生菌提供營養，減緩消化速度，促進排便順暢、規律。

奇異果（Kiwi）

蘭格拉詹指出，奇異果富含可溶性纖維，可促進大便變軟，並增加大便頻率，且不會產生某些瀉藥的相關副作用。不只如此，其除了含有膳食纖維，助抗發炎作用外，內含豐富維生素C，1種抗氧化劑，可防止自由基損傷，從而減緩癌症發展。

蘭格拉詹表示，1項2023年研究更指出，攝取柑橘類水果、蘋果、西瓜和奇異果等水果，可降低全球第3大常見癌症—大腸癌罹患風險。

咖啡（Coffee）

蘭加拉詹表示，咖啡含有可溶性纖維及多酚（Polyphenols）雙重優點，多酚是種天然植物性化合物，具有抗氧化和抗發炎特性，可作為益生元（Prebiotics），餵養腸道細菌，改善腸道蠕動，減少便秘發生。

蘭加拉詹補充，同樣地，即溶咖啡與無咖啡因咖啡也具有相同的益處。不過，他特別提醒，喝咖啡之前，請先注意一下飲用時間，以確保不會整晚不睡覺。

醫師指出，綜合堅果可提供多樣化的益生元纖維，從而促進腸道微生物多樣性，助排便；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，綜合堅果可提供多樣化的益生元纖維，從而促進腸道微生物多樣性，助排便；示意圖。（圖取自photoAC）

綜合堅果（Mixed nuts）

「我每天都會吃綜合堅果，如杏仁、核桃和開心果。」蘭加拉詹說，綜合堅果可提供多樣化的益生元纖維，從而促進腸道微生物多樣性。

蘭加拉詹指出，1項研究更證實，常食用堅果（每天約20至30克）與降低大腸癌風險有關，可能是因為堅果可減少體內發炎、改善腸道健康所致。

優格（Yogurt）

蘭加拉詹清單上最後1項食物為優格，他自豪地稱其為胃腸外科醫師最喜歡的主食。他說，尤其含有乳酸菌和雙歧桿菌等活性益生菌的優格，有助於增加好的益生菌數量，有助於緩解便秘。此外，優格也被證實，可緩解腸躁症症狀，甚至可改善乳糖不耐症患者的乳糖消化症狀。

日常飲食補充足夠膳食纖維！我國國健署曾在臉書專頁「食在好健康」發文建議，飲食遵守「菜比水果多一點」，「每餐攝取蔬菜份量要比拳頭大」，也別忘了「吃水果與至少1/3的未精製全穀雜糧」，補充更多膳食纖維，促進腸道健康、延長飽足感。

醫師表示，優格可增加好的益生菌數量，有助於緩解便秘；示意圖。（圖取自Freepik）

醫師表示，優格可增加好的益生菌數量，有助於緩解便秘；示意圖。（圖取自Freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中