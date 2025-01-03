健康網》4食物解便秘！ 英醫點名「它」還能降大腸癌風險

醫師提及，奇異果富含可溶性纖維，可促進大便變軟，並增加大便頻率；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次坐在馬桶上時，毫無便意，便秘讓人好困擾！英國外科醫師蘭格拉詹（Karan Rangarajan）點名4種食物，包括奇異果、咖啡、綜合堅果及優格，有助於緩解便秘，助排便。其中奇異果更被證實，有助於降低大腸癌風險。

據美國《紐約郵報》（new york post）報導指出，蘭格拉詹近日在擁有530萬名粉絲的Tiktok帳號發布影片，向大家分享4項緩解便秘食物。並表示，纖維對腸道健康至關重要，它為腸道內的益生菌提供營養，減緩消化速度，促進排便順暢、規律。

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奇異果（Kiwi）

蘭格拉詹指出，奇異果富含可溶性纖維，可促進大便變軟，並增加大便頻率，且不會產生某些瀉藥的相關副作用。不只如此，其除了含有膳食纖維，助抗發炎作用外，內含豐富維生素C，1種抗氧化劑，可防止自由基損傷，從而減緩癌症發展。

蘭格拉詹表示，1項2023年研究更指出，攝取柑橘類水果、蘋果、西瓜和奇異果等水果，可降低全球第3大常見癌症—大腸癌罹患風險。

咖啡（Coffee）

蘭加拉詹表示，咖啡含有可溶性纖維及多酚（Polyphenols）雙重優點，多酚是種天然植物性化合物，具有抗氧化和抗發炎特性，可作為益生元（Prebiotics），餵養腸道細菌，改善腸道蠕動，減少便秘發生。

蘭加拉詹補充，同樣地，即溶咖啡與無咖啡因咖啡也具有相同的益處。不過，他特別提醒，喝咖啡之前，請先注意一下飲用時間，以確保不會整晚不睡覺。

醫師指出，綜合堅果可提供多樣化的益生元纖維，從而促進腸道微生物多樣性，助排便；示意圖。（圖取自photoAC）

綜合堅果（Mixed nuts）

「我每天都會吃綜合堅果，如杏仁、核桃和開心果。」蘭加拉詹說，綜合堅果可提供多樣化的益生元纖維，從而促進腸道微生物多樣性。

蘭加拉詹指出，1項研究更證實，常食用堅果（每天約20至30克）與降低大腸癌風險有關，可能是因為堅果可減少體內發炎、改善腸道健康所致。

優格（Yogurt）

蘭加拉詹清單上最後1項食物為優格，他自豪地稱其為胃腸外科醫師最喜歡的主食。他說，尤其含有乳酸菌和雙歧桿菌等活性益生菌的優格，有助於增加好的益生菌數量，有助於緩解便秘。此外，優格也被證實，可緩解腸躁症症狀，甚至可改善乳糖不耐症患者的乳糖消化症狀。

日常飲食補充足夠膳食纖維！我國國健署曾在臉書專頁「食在好健康」發文建議，飲食遵守「菜比水果多一點」，「每餐攝取蔬菜份量要比拳頭大」，也別忘了「吃水果與至少1/3的未精製全穀雜糧」，補充更多膳食纖維，促進腸道健康、延長飽足感。

醫師表示，優格可增加好的益生菌數量，有助於緩解便秘；示意圖。（圖取自Freepik）

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