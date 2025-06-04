自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠莫輕忽 雲縣重症26例、4人死亡

2025/06/04 15:06

國內COVID-19疫情升溫，雲林縣衛生局呼籲勤洗手、戴口罩做好個人防疫工作，降低被感染風險。（雲林縣衛生局提供）

國內COVID-19疫情升溫，雲林縣衛生局呼籲勤洗手、戴口罩做好個人防疫工作，降低被感染風險。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內新冠病毒（COVID-19）疫情升溫，根據疾病管制署資料，累計至上週雲林確診且併發重症有26例，有4例死亡。雲林縣衛生局公布縣內提供快篩的16家醫療院所及53家販售家用快篩試劑藥局名單，並提醒民眾進出醫院、搭乘大眾運輸工具或進出公共場合盡可能配載口罩。

新冠疫情捲土重來，根據疾管署預估至６月下旬恐達高峰，單週最高就診人數可能上看10萬人，議員鍾明馨今（4）日在議會質詢關心縣內疫情現況及防疫措施。

雲林縣衛生局長曾春美指出，累計至上週雲林縣COVID-19確診併發重症有26例，死亡4例，死亡4人年齡層在60歲以上，疫調4人都沒接種疫苗。

曾春美表示，接種疫苗是預防COVID-19併發重症最有效方法，曾感染過或先前接種過疫苗所產生的免疫保護已逐漸衰退不足，縣內疫苗庫存充足，呼籲重症高危險群，包括65歲以上長者、患有慢性病等民眾盡早接種疫苗。另如果有呼吸道症狀建議先快篩再就醫。

曾春美說，衛生局在官網公布縣內提供COVID-19醫用快篩16家醫療院所、53家販售家用快篩試劑藥局及31家口服抗病毒藥物合約機構名單，民眾可自行上網查詢。

曾春美指出，國內疫情升溫，呼籲民眾出入醫院，搭乘大眾運輸工具，進出人多的公共場合、至長照機構探訪，應配戴口罩，另年長者、有慢性病史者高風險族群，若出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩盡速就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療，服用抗病毒藥物，降低重症住院風險。

雲林縣衛生局公布縣內16家醫用快篩醫療院所名單。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣衛生局公布縣內16家醫用快篩醫療院所名單。（雲林縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中