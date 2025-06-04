新冠莫輕忽 雲縣重症26例、4人死亡

國內COVID-19疫情升溫，雲林縣衛生局呼籲勤洗手、戴口罩做好個人防疫工作，降低被感染風險。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國內新冠病毒（COVID-19）疫情升溫，根據疾病管制署資料，累計至上週雲林確診且併發重症有26例，有4例死亡。雲林縣衛生局公布縣內提供快篩的16家醫療院所及53家販售家用快篩試劑藥局名單，並提醒民眾進出醫院、搭乘大眾運輸工具或進出公共場合盡可能配載口罩。

新冠疫情捲土重來，根據疾管署預估至６月下旬恐達高峰，單週最高就診人數可能上看10萬人，議員鍾明馨今（4）日在議會質詢關心縣內疫情現況及防疫措施。

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雲林縣衛生局長曾春美指出，累計至上週雲林縣COVID-19確診併發重症有26例，死亡4例，死亡4人年齡層在60歲以上，疫調4人都沒接種疫苗。

曾春美表示，接種疫苗是預防COVID-19併發重症最有效方法，曾感染過或先前接種過疫苗所產生的免疫保護已逐漸衰退不足，縣內疫苗庫存充足，呼籲重症高危險群，包括65歲以上長者、患有慢性病等民眾盡早接種疫苗。另如果有呼吸道症狀建議先快篩再就醫。

曾春美說，衛生局在官網公布縣內提供COVID-19醫用快篩16家醫療院所、53家販售家用快篩試劑藥局及31家口服抗病毒藥物合約機構名單，民眾可自行上網查詢。

曾春美指出，國內疫情升溫，呼籲民眾出入醫院，搭乘大眾運輸工具，進出人多的公共場合、至長照機構探訪，應配戴口罩，另年長者、有慢性病史者高風險族群，若出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩盡速就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療，服用抗病毒藥物，降低重症住院風險。

雲林縣衛生局公布縣內16家醫用快篩醫療院所名單。（雲林縣衛生局提供）

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