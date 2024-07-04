苗栗縣新長照大樓啟用，整合衛社政「單一窗口」。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府斥資總經費9600萬元興建苗栗縣政府長照暨衛生教育大樓，設立位置於苗栗縣府衛生局旁腹地，今天正式啟用，苗栗縣政府強調，未來新長照大樓將整合衛社政「單一窗口」制度，盼完全整合衛政與社政，涵蓋長期照顧服務計畫所有方案。

苗栗縣政府統計，截至今年5月底，苗栗縣65歲以上長者共10萬2千多人，將近全縣人口2成。苗栗縣政府強調，因應即將來臨的超高齡社會浪潮，長照2.0的服務對象由4類擴增為8類，服務項目也由8項增加至17項。

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苗栗縣政府指出，苗栗縣政府長照暨衛生教育大樓啟用後，除提供更完善的辦公空間讓鄉親擁有適切與優質的長照服務，也能辦理長照人員相關教育訓練與會議。

至於苗栗縣政府長照暨衛生教育大樓配置，苗栗縣政府說，1樓的空間主要是長照1966專線、民眾洽辦長照服務人員證明、外籍看護申請與審查業務的空間、行政管理課辦公空間，2樓、3樓是照顧服務課專業人員的辦公空間。3樓也設置衛教諮詢室，提供工作人員向民眾說明長照服務方案的舒適空間。

苗縣府也提及，有任何長照服務需求者，或是有相關的疑問，可以撥打苗栗縣政府長期照顧管理中心的電話、1966專線，或向各地衛生所等洽詢。

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