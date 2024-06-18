衛福部長邱泰源專訪3-1》拋「抗癌三支箭」 家醫是「健康台灣」核心角色

衛福部長邱泰源專訪時拋出「抗癌三支箭」與「癌症家庭醫師」構想，照顧病況穩定癌友。（記者田裕華攝）

〔記者邱芷柔、林惠琴、林志怡／台北報導〕總統賴清德提出「健康台灣」，政策目標之一就是要在2030年將癌症死亡減少1/3，衛福部長邱泰源上任將滿月，接受本報專訪時指出，要實現健康台灣一定要先推動健康家庭，而家庭醫師是核心角色，他也拋出「抗癌三支箭」，包括「癌症家庭醫師」的構想，讓家庭醫師就近照顧病況穩定的癌友，但資源要到位，且百億癌症新藥基金須專款專用，並力拼治療接軌國際指引。

家庭醫師為願景核心 「有健康家庭才有健康台灣」

衛福部統計，截至去年底，參與家醫計畫醫療群共558群，5590家院所、7807名醫師參與，收案近600萬人，約占全人口26％，換算相當於仍有1700萬人沒有家庭醫師照護。

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邱泰源說，台灣在SARS疫情後，由基層醫師建立社區醫療群，連美國醫師會都盛讚是一大創舉，該制度已運行20多年，是推動家庭醫師制度的堅實基礎，未來要再提高覆蓋率，讓每個家庭都有一位家庭醫師，負責各種疾病諮詢與治療，遇到急、重、難、罕病人也能協助轉診至大醫院。

邱泰源直言，家庭醫師在健康台灣的願景中扮演核心角色，除慢性病管理，他也提出「癌症家庭醫師」的概念，給予病況穩定的癌友支持，不必再跑大醫院排隊苦等主治醫師，此外還可結合人工智慧、長照、安寧等強化照護，「有家庭醫師的家庭才是健康家庭，有健康家庭才有健康台灣！」

癌友期待百億癌症新藥基金可補足健保給付藥品的不足；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

未來爭取國際大廠試驗 癌症新藥基金專款專用

不過診所經營不易，邱泰源舉例，台北市的診所一天至少要看30名病人，才能支應基本行政費用，僅有半數診所達到，現行家醫制度給得少、做得多，造成醫師投入意願低；他認為，健保署大家醫計畫可提高家庭醫師覆蓋率，但須投入更多資源，並放寬基層醫療用藥空間，同時因應超高齡社會將來臨，可評估是否提供家醫科多一些容額，提升家醫照護量能。

對於健保給付治療長期與國際指引有落差，邱泰源說，對醫師來講，無論如何都要跟上國際治療指引，不然怎麼對得起病人？像是台大、榮總等癌症中心都曾提出訴求，希望能爭取更多國際大廠的臨床試驗到台灣進行，讓病人有救命機會，這是未來要努力的地方，此外，百億癌症新藥基金要爭取「專款專用」，加速病人受惠。

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