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健康 > 杏林動態

終結23年舊法！ 彰化護理機構收費基準廢止原因曝光

2025/03/13 20:13

彰化縣議會目前召開臨時會議，衛生局提案廢止《彰化縣護理機構收費基準自治條例》該法已實施23年了，收費與項目早已跟不上市場快速的變化。（記者張聰秋攝）

彰化縣議會目前召開臨時會議，衛生局提案廢止《彰化縣護理機構收費基準自治條例》該法已實施23年了，收費與項目早已跟不上市場快速的變化。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕超高齡化社會來臨，老人長照需求暴增，而少子化更讓產婦成了寶，不僅相關的照護費用漲不停，就連23年前訂定的護理機構收費基準也嚴重過時了，彰化縣衛生局因此向縣議會提出廢法審議，決定終結《彰化縣護理機構收費基準自治條例》這條已不符時宜的法令。

該自治條例於2000年7月7日實施，原本訂定護理之家月托費從2萬5000元到4萬5000元不等，產後護理機構每日收費也僅約700元到1000元，甚至連伙食費用都只有每日300元到500元。然而，時空大不同，現在產婦對坐月子中心的需求早已大幅提升，一日收費動輒數千元，甚至破萬元，原本的收費標準早就被市場遠遠甩在後頭。

彰化縣衛生局指出，隨著老人長照與產後護理的專業度日益提高，護理機構的服務內容也愈來愈多元，不僅增加醫療諮詢、健康檢查與傷口照護等服務，連護理之家也納入呼吸器照護、慢性病照護及安寧照護等高級服務，收費項目更加複雜多樣，實在無法再用不合時宜的法規框住。

衛生局強調，如今的全民健保制度已明訂相關收費標準，加上社會環境與市場需求劇烈變遷，自治條例已失去適用性。過去的標準跟不上現在的市場價格，也無法符合民眾需求，因此提請縣議會審議廢止。

對於廢法，有民眾說，通膨時代萬物齊漲，這年頭，哪裡還找得到700元的坐月子中心？舊條例早該改了！也有準備為長輩尋找護理之家的李姓婦人感嘆說，現在護理之家基本月收費4、5萬元，要找到3萬元以下幾乎不可能，已落後的舊法形同「虛法」就該淘汰，以免混淆。

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