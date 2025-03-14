高市府與高醫簽MOU 小港醫院6年內升為「重度級急救責任醫院」

在高雄市長陳其邁（右後）與高醫大董事長陳建志（左後）的見證下，高市衛生局長黃志中（右前）、高醫大校長余明隆（左前）簽署MOU合作備忘錄，將在6年內將小港醫院提升為「重度級急救責任醫院」。 （記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為提升南台灣緊急醫療資源，高雄市政府與高雄醫學大學今（14）日在市長陳其邁與董事長陳建志的見證下，由衛生局長黃志中、高醫大校長余明隆簽署MOU合作備忘錄，雙方預計各挹注至少3至4億元經費，於6年內協助小港醫院完成「重度級急救責任醫院」認證。

高雄市長陳其邁指出，小港醫院急診就醫人數從2024年每月平均5525人次，上升至今年1至2月的7014人次，增幅約27%，其中重傷檢傷1、2級人數月平均從321人次增加至368人次、成長15%，也是高雄市急診人數僅次於高雄長庚、高醫附設醫院、高雄榮總3家醫學中心外的第4位，甚至是屏東地區轉診的重點醫院之一。

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陳其邁表示，小港醫院在2017年於前市長陳菊任內與高醫簽約，打造為中度級急救責任醫院，近年因人口結構老化，市民醫療需求逐漸擴大，特別是重度級急救需求，今日透過MOU簽署，將小港醫院提升為重度級急救責任醫院，將可完善南高雄及屏南等地醫療需求。

衛生局說明，目前高雄4家重度級急救責任醫院主要集中在北高雄地區醫學中心，小港醫院鄰近工業區、高雄港和小港機場，人口密集且移動頻繁，約有近90萬人之緊急醫療服務人口，小港醫院成為「重度級急救責任醫院」後，將可24小時全天候對急重症患者及時進行緊急醫療處置。

衛生局長黃志中說，「重度級急救責任醫院」有6個章節需要完成，包括急性腦中風、動脈取栓、急性心肌梗塞、心臟外科手術、重度急救症加護病房、外傷、新生兒重症、高危險妊娠等急重症醫療，必須是成熟的醫院才能完成，小港醫院急重症大樓蓋好後，已逐步擴建燒燙病房、加護病房等軟硬體設施，並同步建置人力往重度級急救責任醫院邁進。

由於高市府與高醫共需挹注至少6億元經費，市長陳其邁提及高醫不惜砸重金恐難回本，高醫大校長余明隆表示，高醫以服務和打造健康醫療平權為主要考量，經費是一回事，最重要是人力的培養，6個章節人力的培養需要一段時間，小港醫院也把南高雄目前最需要、最迫切的放在最前面，將逐步分6年建置好重度急救的設備及人力的培育，包括醫師、護理人力要24小時值班，緊急做心血管、腦中風、高危險妊娠、外傷小組、急診和ICU，都是須要耗費很大的人力，高醫大每年有約2000人力實習，有信心6年內可以完成。

小港醫院院長洪志興補充，目前重裝備已投入，現在在做加護病房的擴建，將從目前的30床增加到60床，開刀房量能共12間，包括1間最新穎的混合式開刀房，不過重中之重是把人力吸引到小港醫院，這部分也需要高醫大的協助。

小港醫院提升為「重度級急救責任醫院」，將可24小時提供南台灣包括林園區、鳳山區、前鎮區、小港區、大寮區、旗津區，甚至屏東縣的重症急救醫療。（記者許麗娟攝）

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