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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

醫院啟用慢性傷口暨蟹足腫治療室 助慢性病患一站式治療

2025/06/18 14:14

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室今天啟用。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室今天啟用。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆長庚醫院情人湖院區的「慢性傷口暨蟹足腫治療室」今天啟用，整合慢性傷口評估、高壓氧應用與蟹足腫治療的專業醫療，提供慢性病及蟹足腫症清創、手術等一站式治療，尤其對超高齡化的大基隆地區慢性病患傷口提供更即時的治療。未來基隆長庚團隊將到社區、安養中心、護理之家，提供長期臥床慢性病患者更優化醫療。

「慢性傷口暨蟹足腫治療室」設在基隆長庚情人湖院區的地下1樓和地下2樓，整合了整形外科、皮膚科、中醫科、放射腫瘤科與護理等跨專業團隊，並採用先進的AI傷口評估和高壓氧治療設備等，提供病患適合的治療方式。

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室今天啟用，提供患者一站式治療。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室今天啟用，提供患者一站式治療。（記者盧賢秀攝）

糖尿病的潰瘍傷口或長期臥床褥瘡患者在門診診療後，經清創等治療區後接受高壓氧治療，促進傷口癒合；蟹足腫病人可在治療室接受簡單的蟹足腫切除手術，術後能即時接受放射線治療。治療室並結合中西醫跨專科整合治療，可依據不同病症，為每位病人量身打造個別化照護計畫，大幅增進就醫的便利性，讓病患舟車勞頓之苦。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，基隆市65歲以上老人已占全市人口比21.53%，慢性病傷口照護已成為重要的醫療問題，未來將主動走入社區，定期舉辦慢性傷口衛教講座，並到護理之家、養護中心等，提供長期臥床或慢性病患者照顧。

基隆長庚「慢性傷口暨蟹足腫治療室」今天由基隆長庚醫院院長賴旗俊、基隆市衛生局長張賢政、基隆市議長童子瑋代表議事主任黃連茂、立委王正旭服務處主任林明智等共同揭牌。

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室，包括有手術室與高壓氧設備。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室，包括有手術室與高壓氧設備。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚團隊將到社區、安養中心、護理之家，提供長期臥床慢性病患者更優化醫療。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚團隊將到社區、安養中心、護理之家，提供長期臥床慢性病患者更優化醫療。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室，提供長期臥床或慢性病患者照顧。（記者盧賢秀攝）

基隆長庚醫院慢性傷口暨蟹足腫治療室，提供長期臥床或慢性病患者照顧。（記者盧賢秀攝）

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