限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
醫院啟用慢性傷口暨蟹足腫治療室 助慢性病患一站式治療
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆長庚醫院情人湖院區的「慢性傷口暨蟹足腫治療室」今天啟用，整合慢性傷口評估、高壓氧應用與蟹足腫治療的專業醫療，提供慢性病及蟹足腫症清創、手術等一站式治療，尤其對超高齡化的大基隆地區慢性病患傷口提供更即時的治療。未來基隆長庚團隊將到社區、安養中心、護理之家，提供長期臥床慢性病患者更優化醫療。
「慢性傷口暨蟹足腫治療室」設在基隆長庚情人湖院區的地下1樓和地下2樓，整合了整形外科、皮膚科、中醫科、放射腫瘤科與護理等跨專業團隊，並採用先進的AI傷口評估和高壓氧治療設備等，提供病患適合的治療方式。
請繼續往下閱讀...
糖尿病的潰瘍傷口或長期臥床褥瘡患者在門診診療後，經清創等治療區後接受高壓氧治療，促進傷口癒合；蟹足腫病人可在治療室接受簡單的蟹足腫切除手術，術後能即時接受放射線治療。治療室並結合中西醫跨專科整合治療，可依據不同病症，為每位病人量身打造個別化照護計畫，大幅增進就醫的便利性，讓病患舟車勞頓之苦。
基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，基隆市65歲以上老人已占全市人口比21.53%，慢性病傷口照護已成為重要的醫療問題，未來將主動走入社區，定期舉辦慢性傷口衛教講座，並到護理之家、養護中心等，提供長期臥床或慢性病患者照顧。
基隆長庚「慢性傷口暨蟹足腫治療室」今天由基隆長庚醫院院長賴旗俊、基隆市衛生局長張賢政、基隆市議長童子瑋代表議事主任黃連茂、立委王正旭服務處主任林明智等共同揭牌。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應