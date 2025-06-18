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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

5旬男長年菸酒檳 引發下咽鱗狀上皮癌且轉移到肺

2025/06/18 15:24

成大醫院腫瘤部主治醫師吳尚殷指菸、酒、檳榔是男性居多數下咽癌的高危險因子，籲請男性民眾遠離這些有害物。（記者王俊忠攝）

成大醫院腫瘤部主治醫師吳尚殷指菸、酒、檳榔是男性居多數下咽癌的高危險因子，籲請男性民眾遠離這些有害物。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1位50歲男性長期有吸菸、喝酒、嚼檳榔習慣，2022年初因吞嚥疼痛至耳鼻喉科檢查，確診為下咽鱗狀上皮癌（即下咽癌4A期），轉診成大醫院，經醫病共享決策，患者先接受引導性化療、接續同步化放療，化放療後下咽部仍有殘餘腫瘤，做救援性切除手術，術後接受口服化療，追蹤至2023年9月發現肺部有結節，經切片確認癌轉移，持續接受姑息性免疫治療中，迄今2年多控制尚可。

根據我國國民健康署2024年癌症登記報告，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位。雖然下咽癌在整體頭頸癌中只占約1成，但下咽位處咽喉要道、淋巴循環豐富，癌變時常影響吞嚥與說話功能，並易轉移至頸部淋巴結，診斷時多為局部晚期，治療極具挑戰。

成大醫院腫瘤醫學部醫師吳尚殷表示，目前治療局部晚期下咽癌的方法主要有2種：根治性同步化學放射治療（CCRT），與根治性手術合併術後化學放射治療（OP-CRT）。

吳尚殷說明，因為切除手術會影響患者自然發聲功能，不少患者考量要保留說話功能，會選擇 CCRT療法；但OP-CRT在局部與區域癌瘤控制上表現較好，優於CCRT，尤其當腫瘤較大或有明顯頸部轉移時，效果更明顯。不過，OP-CRT手術治療的患者，後續較容易發生遠端器官的轉移。

吳尚殷說明，上述兩種治療方法後，腫瘤復發的樣態會有所不同，在治療前，成醫頭頸腫瘤團隊會提供醫病共享決策，協助患者根據個人情況選擇較合適的治療。如選擇根治性同步化學放射治療（CCRT），治療後要留意局部或區域復發癌瘤的症狀，如：局部疼痛、吞嚥或呼吸困難、頸部腫大等；若選擇根治性手術合併術後化學放射治療（OP-CRT），則要注意有無遠端轉移症狀，一般轉移到肺、肝或骨頭的機率較大，包括胸痛、喘、骨頭痛、右上腹悶痛或食慾不振等。無論進行哪一種治療，只要出現異狀，都應儘快回診評估，有助於後續處理。

吳尚殷強調，在台灣下咽癌1年約1千多人病例，其中男性好發率高，約有9成患者是男性，因為菸、酒、檳榔是頭頸癌主要的致病因子，他呼籲，遠離這些致癌物可大幅降低罹癌風險，為自己與家人守住健康。

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