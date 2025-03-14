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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠增溫！桃園市48例新冠重症 佔全國約1成

2025/03/14 18:06

施打疫苗為預防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最有效方式，圖為醫護人員在社區為民眾施打流感及新冠疫苗。示意圖。（記者謝武雄攝）

施打疫苗為預防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最有效方式，圖為醫護人員在社區為民眾施打流感及新冠疫苗。示意圖。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕最近溫度變化大，也是呼吸道疾病流行的季節，除了常見的流感外，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）也有增溫趨勢，根據衛福部疾病管制署資料顯示，截至13日止，全國併發重症共有498確診病例，桃園市為48例，大約佔全國1成，衛生局也呼籲，65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群應盡速接種疫苗，以提升保護力。

桃園市衛生局副局長余依靜表示，目前已知武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）併發重症確診個案臨床表現包含發燒、乾咳、倦怠，還會出現頭痛、腹瀉等症狀，嚴重時可能會併發肺炎、呼吸衰竭，接種疫苗是預防疾病和減少重症風險最有效的方法，尤其是65歲以上長者、具慢性疾病等高風險族群應盡速接種疫苗，以提升免疫保護力。

余依靜也說明，XEC是目前全球佔比最高的變異株，JN.1疫苗可有效預防重症及死亡；其中滿12歲以上且尚未接種疫苗的民眾可接種Novavax JN.1疫苗；滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種Moderna JN.1疫苗，相關問題，可撥打衛生局廿四小時防疫專線0800-033-355洽詢，或至衛生局官網查詢；欲施打疫苗的民眾，可至13區衛生所跟合約院所辦理。

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