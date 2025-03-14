健康網》高山症、焦慮狂用氧氣機？醫師：輔助使用非正道

醫師指出，遇到高山症發作時，氧氣製造機的確可作為輔助，但不建議一直使用，不舒服時應下山，或事先服用預防性藥物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氧氣製造機是一種供氧設備，主要用於治療多種呼吸道疾病。但是，什麼人適合使用氧氣機？使用時有哪些注意事項？食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請台灣家庭醫學醫學會曹玉婷醫師，來詳細說明。

曹醫師指出，氧氣製造機主要用於血氧濃度不足與慢性肺阻塞的患者，除此之外，患有肺部纖維化、心臟衰竭，或因肺炎或新冠所導致的急性呼吸困難，也可藉由氧氣製造機來降低併發症，並提升生活品質。

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遵從醫囑設定氧氣濃度與流量

氧氣製造機屬於第二等級醫療器材，臨床上，醫師會依據每位病患的情況，提出適合不同病患的氧氣濃度與氧氣流量建議。曹醫師強調，有些人誤以為氧氣量越多越好，就自行調整參數，實際上，人體會因血氧過低或二氧化碳過高而啟動呼吸，若給予過多的氧氣，反而會抑制正常呼吸，適得其反。

市售氧氣製造機分為攜帶型與家用型，若是外出使用的攜帶型，出門前要注意電池容量、有無備用電池，並攜帶使用說明書。由於氧氣為助燃物，平時也要注意安全問題，應避免陽光直射，並遠離火源與抽菸者。在照護上，也要注意每日清潔面罩與鼻導管，避免細菌或黴菌增生，並定期汰舊換新。

破除迷思，正確使用

當病人使用氧氣製造機卻又想咳痰時該怎麼辦？曹醫師提醒，對於有肺部疾病的患者，適度協助拍痰非常重要，照護者可拱起手掌、空心拍打，使痰液鬆動，待吐出後再使用氧氣製造機即可。她也提醒，多喝水、少吃刺激食物，避免二手菸等，都是預防痰液累積的好方法。

對於有網友分享，高山症或情緒緊張時也可以使用氧氣製造機，真的如此嗎？曹醫師說明，遇到高山症或高原反應，氧氣製造機的確可作為輔助，但並不建議一直使用，應該感到不舒服時就下山，以降低不適感，或是事前先服用預防性藥物會更為妥當。至於緊張焦慮的感受，其實是過度換氣使然，給予更多的氧氣並無幫助。此時可試著控制呼吸，以緩慢的腹式呼吸來調節情緒，並透過漸進式的肌肉放鬆、正面冥想等，以有效控制呼吸，緩解焦慮感。

醫師說，緊張焦慮的感受，其實是過度換氣使然，給予更多氧氣並無助益。可嘗試控制呼吸、肌肉放鬆等，以緩解焦慮；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

食藥署也提醒，氧氣製造機屬於醫療器材，民眾選購時應善用「一認二看三會用」口訣，一是認識什麼是醫療器材；二是看外觀有無醫療器材許可證字號；三是詳閱說明書並正確使用，以確保您買到合法的醫療器材，並且安心使用。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1017期

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