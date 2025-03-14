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緊急腹膜透析「洗腹肚」泰、馬技術領先 2國腎臟醫療團參與亞大論壇

2025/03/14 16:01

泰、馬國腎臟醫療團學習居家腹膜透析模式。（記者黃旭磊攝）

泰、馬國腎臟醫療團學習居家腹膜透析模式。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕我國治療腎臟病患者緊急腹膜透析，俗稱「洗腹肚」醫療技術領先亞洲，亞大附屬醫院腎臟醫學中心昨（13）日起舉辦腹膜透析國際論壇，泰國、馬來西亞腎臟科醫療團隊來台，亞大醫院副院長周哲毅強調，亞洲國家是全球腹膜透析使用率最高地區，各國認為我國居家腹膜透析，採遠端監控「全自動腹膜透析」（APD）模式，減少患者往返看診作法值得學習。

亞洲大學附屬醫院腎臟醫學中心舉辦腹膜透析國際論壇，泰、馬國腎臟科醫療團隊分享臨床經驗，由於我國腹膜透析使用率約7.5%、馬來西亞約12％，泰國高達30%，新加坡今年腹膜透析占率要達到25%，亞洲已是全球使用透析醫療最高地區，各國醫團前來學習居家治療方式。

周哲毅表示，腹膜透析即俗稱「洗腹肚」，有別於傳統透析費用高昂與不便，腹膜透析採居家治療，腎衰竭患者保有生活彈性，年輕患者兼顧就學與就業，不需每週固定2到3次回診，綁在醫院，大幅提升感染風險，也因減緩疼痛讓末期腎衰竭患者更愛使用。

亞大醫院腹膜透析室主任林軒任以「緊急腹膜透析」為題分享技術。林軒任說，針對急性腎衰竭患者，可透過床邊腹膜透析植管方式，局部麻醉且快速置放腹膜透析導管，治療後，患者若需要長期透析，不需另外置放導管，原有導管即可終身使用。

泰國醫療團隊強調，在泰國治療末期腎衰竭患者，多建議先考量腹膜透析方案，幫助患者持續工作，維持家中勞動生產力，而台灣「全自動腹膜透析」治療模式獨步亞洲，利用網路上傳患者生理指標數值，方便醫師遠端監控，作為回診評估與調整依據。

周哲毅說，除了全自動腹膜透析，泰、馬醫師也關注居家醫療現況，藉由居家腹膜透析醫療資訊化工具，提升腎臟疾病醫療照護品質，也強化末期腎衰竭病人選擇意願，對於患者、家人、醫療院所都是多贏結果。

亞大附屬醫院腎臟醫學中心舉辦腹膜透析國際論壇。（記者黃旭磊攝）

亞大附屬醫院腎臟醫學中心舉辦腹膜透析國際論壇。（記者黃旭磊攝）

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