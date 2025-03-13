健檢送白米！頭屋鄉衛所結合苗栗醫院 免費健康篩檢15日登場

結合醫院資源，頭屋鄉免費健康篩檢15日登場。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部公布國人大死因排行，癌症已連續42年蟬聯死因之首。苗栗縣政府衛生局結合頭屋鄉衛生所與衛生福利部苗栗醫院醫療團隊共同合作，將於3月15日上午7點30分至10點30分在頭屋鄉文德宮辦理大型免費整合性健康篩檢活動，歡迎民眾參加。當日只要完成任一項檢查即送白米1斤，完成二項檢查送白米5斤。

苗縣府衛生局表示，為服務鄉親健康，提供定點式一條龍健康加值服務，包括成人健康檢查（含BC型肝炎篩檢）、四癌篩檢以及胸部X光檢查、13價肺炎鏈球菌及新冠疫苗接種、長者功能及營養評估及多項免費加值服務如長者功能評估服務、長者營養評估服務、免費X光篩檢等等。

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苗栗縣政府衛生局局長楊文志也提醒，預防勝於治療請鄉親們別忘聆聽身體發出的聲音！早期發現早期就醫，防止疾病惡化，請善用政府提供的免費「成人健檢服務」及「癌症篩檢服務」，為自己健康把關。

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