新冠併發症增932例今年新高 7月高峰上修恐12萬人次感染

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）持續延燒，衛福部疾管署今（2日）公布，上週新冠陽性求診已達到近11萬人次，新增932例本土新冠併發症，為今年單週新高，新增64例死亡則是5月初進入這一波疫情以來最高，預估疫情將於7月中旬攀上高峰，屆時單週感染上修到12萬人次。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週本土新冠併發症新增932例，較前一週815例上升，也是今年單週新高；新增64例死亡，較前一週40例上升，則是5月初進入這一波疫情以來最高；在累積併發症、死亡中，65歲以上長者各占79%、90%。

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疾管署副署長曾淑慧表示，上週新冠併發症仍呈現上升趨勢，但較前1週成長14%，已較往前2週成長30%、90%，增幅出現趨緩，預估下週公布這週數字時，會再成長，但增幅應該不到10%，因此目前預估疫情高峰維持7月中旬不變。

曾淑慧也提到，若不看併發症，而是從健保門急診檢視新冠輕症就醫狀況，健保門急診近11萬人次，但通常感染者會求診2、3次，推估實際感染人數在5、6萬人左右。原本疾管署長莊人祥指出，這一波新冠高峰單週感染恐逾10萬人次，但上週已達到，曾淑慧補充，預估高峰單週上看12萬人次，相當於可能有6萬人染疫。

疾管署表示，接種XBB.1.5疫苗預防住院與重症，僅接種將造成保護力不足。（疾管署提供）

國內COVID-19疫苗接種情形。（疾管署提供）

各縣市新冠XBB.1.5疫苗接種率統計。（疾管署提供）

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