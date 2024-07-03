製血清百步蛇全國剩3尾 今再多一生力軍

被抓住的百步蛇一進箱內就馬上探身竄出，圍觀者無不倒退三步。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕日前延平鄉鸞山村民宅家中闖入一尾保育類百步蛇，經民眾報案後逮起，並交由縣府，今（3）上午移交衛福部疾管署人員製作血清，目前國內只剩3尾百步蛇血清蛇種，且已3年未獲新百步蛇替代，這尾蛇將成為血清新主力。

縣府獲報後，委托民間捕蛇公司人員捕獲的百步蛇長約90公分，準備從袋子轉放大型收納箱時，百步蛇猛然從箱子內探頭，準備竄逃，讓一旁拍攝的民眾和記者嚇了一大跳，但隨即就被捕蛇專家和獸醫捉住蛇的尾端抓回箱內，但同時也顯現牠的活力十足。

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前來接收的疾管署人員說，目前國內血清製作的種苗，數量最少的是本土種的百步蛇和鎖鍊蛇，其中百步蛇目前國內只剩三尾在署內進行照顧和提取血清，每次得間隔2個月，才能進行一次，而且己經三年沒有新的蛇種。這次能在東部取得新的蛇種，可減輕血清提取的困難度。

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