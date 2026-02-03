健康網》謝金晶曝乳房纖維瘤 短期從0.5大到3公分 醫揭乳房警訊

豬哥亮的愛女謝金晶自曝纖維瘤長至3公分，已赴醫院完成穿刺檢查。台安醫院指出，超過1公分以上最好進行檢查，比較保險。（記者陳奕全攝）

〔健康頻道／綜合報導〕天王豬哥亮的愛女謝金晶原本乳房有0.5公分纖維瘤，定期檢查卻發現腫塊已長到3公分，進行穿刺檢查。台安醫院指出，纖維腺瘤好發於15-35歲的年輕女性，是不會痛也無壓痛感的良性腫瘤，通常不會有惡性變化。

謝金晶今年40歲，過去在健檢時就發現纖維瘤，日前摸到硬硬的東西且有點大顆，立刻到醫院，經超音波檢查發現約有3公分，得進行穿刺。

台安醫院衛教資料指出，超過90%的婦女有纖維囊腫的變化，多半發生在30-50歲的婦女，常是兩側性且多發。但有纖維性囊腫變化的乳房並非是一種疾病。經期前，時常出現疼痛或抽痛，感覺有硬塊，會有壓痛，有時會感覺有尖銳的疼痛，纖維囊腫可能會變大腫脹，而當月經結束後又會縮小。

此外，纖維囊腫情況在懷孕和泌乳時會改善。它出現在生育年齡，停經後就消失。纖維囊腫引起的乳房劇烈疼痛或不適感，可以熱敷和按摩以獲得疼痛緩解。

不過，一般囊腫的大小已經超過1公分或者囊腫已引起疼痛才需處理。台安醫院指出，囊腫的處理一般是採用細針抽吸法而較少用手術切除。但是如果有任何懷疑，仍需用手術的方式進一步檢查。

根據統計資料顯示，患有纖維囊腫的女性，若有非典型上皮異常增生的情況，得到乳癌的機會比正常人高。因此，需加強每個月乳房自我檢查並且每年回醫院做追蹤檢查，而乳房自我檢查和回醫院做追蹤檢查皆須在月經結束後第5-7天內執行，如已停經或已無月經的婦女則無此限制，每月選一天容易記住的日期做檢查。

目前，乳癌是台灣女性發生率首位的癌症，國健署指出，早期發現，5年存活率達百分百。每2年1次乳房X光攝影檢查，延伸年齡擴大對象40-74歲的女性，可獲得免費癌篩。

