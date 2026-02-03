自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》立春來了！ 防春睏不適 穩住身體是關鍵

2026/02/03 21:09

中醫師王大元指出，節氣轉換身體更敏感，立春時應先穩住身體狀態以防不適、春睏加重；並推薦飲用不燥不寒的杞菊疏肝茶，減少肝火；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕立春來了，今（4）日節氣雖然翻頁，從大寒進入立春，天氣卻還沒準備好轉暖。中醫師王大元指出，即使春天已經報到，週末寒流仍接連來襲，早晚冷風依舊帶著冬天的鋒利感，這正是立春最真實的樣子：春已到，卻尚未溫煦，也讓不少人開始出現身體不適、春睏加重等變化。

立春後寒氣未退 身體更敏感

王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，節氣轉換時，身體的感受往往比日曆來得更直接。尤其立春後陽氣開始升發、肝氣欲暢，但寒氣尚未完全散去，加上日夜溫差明顯，若太早鬆懈而忽略保暖，反而容易讓氣血運行受阻。此時的調養重點，並非急著迎春，而是先把身體狀態穩住，以防身體不適，春睏加重。

春屬肝　調養關鍵舒肝顧脾胃

王大元指出，春天屬肝，肝氣如同春芽，需要緩慢向上生長，若被寒風鬱住，反而容易不順。因此，立春後的調養重點在於讓肝氣舒展、脾胃穩定，好為接下來的年節作息與飲食變化打下基礎。此階段適合清淡、節制飲食，可讓身體順利度過轉換期。

飲食茶飲宜溫和　少量酸味助肝氣

此外，王大元說明，飲食上可採取溫和方式來暢達肝氣。中醫認為「酸入肝」，少量酸味有助肝氣條達，如檸檬水、果醋飲或梅酒皆可適量攝取，但天冷時應避免冰飲，以免寒氣加重。茶飲方面，春初仍以溫潤為宜，可選擇香氣清雅、不燥不寒的杞菊疏肝茶、舒甘茶，減少春天肝火旺盛引起的煩躁、口苦等症狀，並建議在陰冷午後飲用。

3穴位按摩助循環 立春後助調養

另，身體調理可從簡單的日常動作開始。王大元推薦，可輕按頭頂的百會穴，有助提振精神；按摩小腿外側的足三里穴位，可穩定腸胃、增強底氣，再按壓腳背的太衝穴，幫助肝氣順暢。這些穴位按摩，適合在寒冷的早晨或睡前進行，作為立春的調養方式。

王大元提醒，立春之後，寒流仍會來。春天不是一下子變暖，應把身體照顧好、氣血循環顧好，等待真正回暖時，身體自然健康平安。

