流感就診緩升中 疾管署估春節進入流行期

流感疫情走勢出現罕見現象。疾管署指出，今年截至農曆春節前，國內類流感疫情仍未進入流行期，這是自2013年以來，扣除新冠疫情期間，首度在春節前尚未進入流行的一年。不過，副署長林明誠提醒，春節返鄉、旅遊與聚餐頻繁，疫情仍可能在過年期間升溫，並於年後達到高峰，後續還需留意B型流感的趨勢。

上週增25例重症 4歲童併發腦炎住ICU

疾管署副主任李佳琳表示，上週類流感門急診就診共11萬6281人次，較前一週上升3.2%，整體呈現緩慢上升趨勢。上週新增25例流感併發重症病例、新增1例流感併發重症死亡個案。

林明誠說明，類流感就診率需高於11%才算正式進入流行期，目前雖持續緩升，但仍未達標。不過，他指出，春節期間人流密集、群聚增加，疫情確實有可能達流行閾值。預期年假期間急診就診人次將明顯增加，高峰可能落在過年期間或年後，但規模不一定達到原先預估的14萬人次，推估約在12萬人次上下。即使過年進入流行期，年假結束後也有機會逐步脫離流行，但仍須密切觀察B型流感是否成為下一波主流病毒。

防疫醫師林詠青說明，今年出現年紀最小的流感重症案例，一名南部4歲的男童，本身無慢性病，但未接種本季流感疫苗。男童過去3個流感季皆有接種疫苗，僅今年尚未施打。1月中旬出現咳嗽、流鼻水，後續發燒、喉嚨痛、頭痛與倦怠，就醫一度被診斷為感冒，但數日後症狀惡化，出現嗜睡、抽搐等神經症狀，送急診時體溫超過40度，並有血糖偏低情形。流感快篩為A型流感，影像檢查發現腦炎變化，確診為流感併發重症腦炎。

男童已接受抗病毒藥物治療，並入住ICU（加護病房）超過2週，目前病況穩定、已拔管，仍持續觀察中。疫調顯示，同住家人在發病前2天曾出現類流感症狀，不排除家庭內傳播。

林詠青提醒，幼兒、長者及慢性病患者屬高風險族群，接種疫苗可大幅降低重症與死亡風險。

