健康 > 杏林動態

偏鄉醫療再升級！竹山秀傳進駐鹿谷 在地就醫更便利

2026/02/03 17:39

南投鹿谷農民診所轉型，由竹山秀傳醫院接手開設鹿谷院區，並有復健等7大專科醫師看診。（竹秀醫院提供）

南投鹿谷農民診所轉型，由竹山秀傳醫院接手開設鹿谷院區，並有復健等7大專科醫師看診。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣鹿谷鄉「鹿谷農民診所」在地經營30多年後，為因應日益增加的高齡照護需求，進行轉型並由竹山秀傳醫院接手經營，今更名為「竹山秀傳鹿谷院區」揭牌，並有急診、復健、小兒科等7大專科進駐，盼提升醫療服務，守護偏鄉民眾。

竹秀醫院表示，當地原本的「鹿谷農民診所」，過去由醫師曾孝明經營，但隨著人口高齡化，年長者變多，為提供完善醫療照護，才由該院接手經營，今特地舉辦竹秀鹿谷院區開幕揭牌。

南投鹿谷農民診所轉型，由竹山秀傳醫院接手開設鹿谷院區，並舉辦開幕揭牌。（竹秀醫院提供）

南投鹿谷農民診所轉型，由竹山秀傳醫院接手開設鹿谷院區，並舉辦開幕揭牌。（竹秀醫院提供）

該院說，在正式揭牌之前，其實1月就有7大專科醫療進駐，包括急診、小兒、復健、中醫、神經內科，以及胸腔外科、神經外科等，其中復健治療及傷口照護，已服務超過1000名患者，更有超過200人次接受專業的外傷換藥服務。

由於鹿谷院區就在鹿谷市區，相較過去到竹山鎮的竹秀本院就診，單趟就要13公里、20分鐘車程，現在民眾就醫方便許多，未來鹿谷院區將傳承農民診所的守護精神，成為鄉親的健康後盾。

