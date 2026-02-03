自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》高慧君重摔痛失蘋果肌 醫揭關鍵原因

2026/02/03 20:12

藝人高慧君去年底這一跌，讓她臉部3處骨折，最令她傷心的是「蘋果肌」不見了。外科醫師薛榮華指出，這個面貌好感度，雖著年齡增加膠原蛋白的流失，致使蘋果肌下垂或凹陷形成法令紋。（資料照，記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近期飽受甲狀腺困擾的藝人高慧君在去（2025）年底於家中昏倒，重摔在地，造成臉部三處骨折，她無奈地表示，自己永遠失去右側的蘋果肌。

外科醫師薛榮華指出，蘋果肌與年輕肌可以劃上等號，因此隨著年歲的增加蘋果肌就容易隨著膠原蛋白的流失，致使蘋果肌下垂或凹陷形成法令紋，顯得外觀老態浮現。

高慧君今年53歲，身為藝人自然十分在意自己的蘋果肌，之前在家中突發性昏倒，臉部三處骨折，整個臉腫起來，最令她難過的是蘋果肌不見了。

高慧君現在模樣。（記者李紹綾攝）

薛榮華在《女生集合》官網上指出，蘋果肌無疑是當今最強的童顏、減齡妙招，肌膚的共通點都是紅潤飽滿、剔透亮澤，化妝也化不來的自然氣色，甚至民間相傳這樣的面相還是「好命肌」，才讓不少女生趨之若騖。

雖然年齡增長致使膠原蛋白及脂肪漸漸流失，這時臉部皮膚鬆弛，蘋果肌漸下垂，失去彈性也就會有老態出現。薛榮華表示，熬夜、作息不規律、飲食不正常等，加速老化及膠原蛋白流失，更令蘋果肌加速 下垂。

蘋果肌的位置。（薛榮華提供）

蘋果肌主要是顴骨前的脂肪組織，在眼睛下方2cm處倒三角狀的組織，當笑起來時，會在臉部肌肉的擠壓下稍稍隆起，看起來就像圓潤而有光澤的「蘋果」。薛榮華也分析「蘋果肌」面貌好感度：

1.臉部立體度：多數亞洲人臉部中央位置的骨骼，相對比較低而平，因此蘋果肌可增添臉中部的弧度，使之顯得更圓潤，彌補了骨骼低平所造成的扁平感，增加臉形高低起伏，也能使輪廓顯得更立體。

2.面善易親近：擁有蘋果肌笑時會給人一種具有十足親和力的感受，也會有更甜美及易親近感。

3.年輕及「少女感」：蘋果肌作為軟組織之一的脂肪墊，能為臉部增加飽滿的年輕感。

上年紀人會在意「蘋果肌」，薛榮華指出，「蘋果肌」與年輕肌可以劃上等號，因此隨著年歲的增加蘋果肌就容易隨著膠原蛋白的流失，致使蘋果肌下垂或凹陷形成法令紋，顯得外觀老態浮現。

