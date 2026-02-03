自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄長庚啟動春節醫療整備 成立「急診待床應變小組」

2026/02/03 15:39

高雄長庚啟動春節醫療整備成立「急診待床應變小組」。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕為因應即將到來的春節9天連續假期，預防急診就醫人潮可能再現高峰。高雄長庚醫院及體系的市立大同醫院、市立鳳山醫院，提前啟動春節醫療整備作業，全面掌握病人流量變化，妥善調度病床與醫護人力，今天宣布春節特別成立「急診待床緊急應變小組」。

高雄長庚醫院表示， 因應春節期間常見的流感及呼吸道傳染病需求，自2月17日（週二）至2月19日（週四）特別加開「春節傳染病特別門診」，凡有發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀之民眾，可透過網路預約掛號，至特別門診就醫。

另自2月20日（週五）起，全院門診將恢復正常服務，同時考慮慢性病病人回診需求及避免慢性病用藥中斷，預定春節期間回診的慢性病病人或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄），可提前自1月31日起領藥回診處方給藥或預領下個月（次）用藥。

高雄長庚、大同和鳳山醫院已擬定多項春節醫療整備及病床調度策略，並成立「急診待床緊急應變小組」，即時監測急診與住院量能狀況，視實際需求彈性調整病床運用與醫護人力配置，提前啟動紓解壅塞措施，全力守護民眾就醫權益。

高長院長藍國忠表示，春節期間將全面啟動醫療應變機制，持續配合政府政策，確保急重症醫療不中斷。同時呼籲民眾落實「輕症到診所、重症到醫院」的分級醫療原則，減輕急診負擔，讓真正有需要的病人能即時獲得照護。

民眾如有春節期間就醫需求，建議事先至高雄長庚、大同醫院及鳳山醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App 查詢春節門診時段，亦可透過「健保快易通」App 查詢「即時急診訊息」，共同維持醫療體系順暢運作，安心健康過好年。

春節假期高雄長庚醫院體系加開傳染病特別門診，疏解急診壅塞。（高雄長庚提供）

春節假期高雄長庚醫院體系加開傳染病特別門診，以疏解急診壅塞。（高雄長庚提供）

