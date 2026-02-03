自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

禽流感進入好發期 疾管署籲落實「5要6不」

2026/02/03 17:19

民眾日常生活中只要確實遵守「5要6不」防疫原則，即可有效防範新型A型流感，降低感染風險，安心度過禽流感好發季節。（記者廖耀東攝）

民眾日常生活中只要確實遵守「5要6不」防疫原則，即可有效防範新型A型流感，降低感染風險，安心度過禽流感好發季節。（記者廖耀東攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕冬季是禽流感的好發季節。疾管署指出，今年截至1月30日，國內已累計7件H5N1禽場禽流感案件。根據農業部防檢署監測資料，台灣自2022年11月出現首起H5N1禽場疫情以來，至今累計135起案例，各衛生單位已列管接觸者共4910人，所幸目前均無人類感染病例。副署長林明誠提醒，防範新型A型流感，民眾日常生活落實「5要6不」原則，是降低感染風險的關鍵。

林明誠表示，H5N1禽流感在國內禽場案例多集中於每年12月至隔年3月，屬於明顯的季節性疫情。今年截至1月30日，已有7件確診禽場案例。由於受感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，相關接觸風險不可輕忽。

（疾管署提供）

（疾管署提供）

關於「新型A型流感」，林明誠說明，新型A型流感是指不同於人類季節性流感H1N1與H3N2、偶發由動物傳染給人的其他A型流感病毒，主要來自禽鳥類或豬等哺乳類動物。一旦感染人類，即被歸類為新型A型流感病例。為防範疫情擴散，各地方衛生單位在接獲動物流感疫情通報後，會立即展開疫調，並協助清場人員正確穿戴個人防護裝備。

自2022年11月至今，疾管署已針對動物流感案例場，匡列接觸者共4925人次進行健康追蹤，目前仍有66人持續監測，其餘皆已完成10日健康觀察。疾管署提醒，相關工作人員在作業期間務必落實自我防護，工作結束後確實清潔消毒，若出現急性呼吸道感染或結膜炎等症狀，應立即通報，並主動告知醫師職業別與動物接觸史，以利早期診斷。

在國際疫情方面，疾管署監測指出，今年截至2月2日，全球尚無人類感染H5N1病例。2025年全年累計30例H5N1人類病例，其中12例死亡，以柬埔寨通報18例最多，且全年皆有病例發生；美國與孟加拉各通報3例，印度、越南各2例，英國與墨西哥各1例，皆於2025年5月前發病。2025年全球新型A型流感共73例，除H5N1外，亦包含H5N2、H5N5、H9N2及H10N3，其中以中國通報38例H9N2最多。

針對旅遊疫情建議，林明誠表示，疾管署將中國15省市及柬埔寨列為第2級警示（Alert），提醒民眾加強防護；中國其他省市及美國、英國、越南、印度、墨西哥、加拿大等國列為第1級注意（Watch），建議遵守一般防疫措施。

林明誠呼籲，民眾日常生活中只要確實遵守「5要6不」防疫原則，即可有效防範新型A型流感，降低感染風險，安心度過禽流感好發季節。5要：要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。6不：不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中