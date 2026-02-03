漢他病毒可活1週 陰涼處鼠屎最危險 「漂白水比例用對」才安全

漢他病毒主要透過鼠類排泄物傳播，漂白水「1比9」是最新指引，消毒效果更快。（美聯社）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北市大安區日前確診今年首例漢他病毒感染病例，患者不幸死亡，這也是自2000年以來，國內首度出現漢他病毒死亡個案。疾管署指出，漢他病毒具有明顯季節性，國內病例多集中在每年1至5月，春季正是風險最高的時期，提醒民眾防疫不可鬆懈。副署長林明誠提醒，清理鼠類排泄物時，應使用漂白水與清水1比9比例消毒，靜置後再清理，避免病毒揚起造成感染。

該名漢他病毒個案為70歲男性，具有慢性病史，潛伏期間內並無國外旅遊史，主要活動範圍在住家周邊。今年1月上旬曾2度前往急診就醫，第2次入院後病情惡化，轉入加護病房，期間出現發燒、呼吸喘、腸胃不適等症狀，最終因敗血症併發多重器官衰竭死亡，從發病到死亡僅8天，經檢驗確認感染漢他病毒。

林明誠今說明，漢他病毒主要存在於鼠類的排泄物、尿液與屍體中，人類多半是在清理環境、打掃或接觸鼠跡時，吸入含病毒的飛沫而感染。研究顯示，漢他病毒在自然環境中，若未經陽光直射，可在鼠糞或屍體中存活2至3天；若處於陰涼潮濕環境，甚至可存活約1週，清理方式若不正確，反而可能增加感染風險。

近期不少民眾關心，清除鼠類排泄物時，漂白水到底該怎麼泡才有效。林明誠表示，目前最新防治指引為「1比9」，也就是1份市售漂白水加9份清水，消毒作用時間約5分鐘；而過去曾使用「1比10」比例，消毒作用時間需靜置30分鐘。以較大容量來看，1瓶漂白水對9瓶清水，或是100cc漂白水加1公升清水，都是接近1比9的比例。若是居家少量清潔，民眾也可用更簡單的方式計算。

林明誠指出，一般市售漂白水瓶蓋約20cc，只要1個瓶蓋的漂白水，加約180cc的清水，即可調配成1比9比例，濃度約為5000 ppm（0.5%），適合用來處理「高污染環境」，例如老鼠糞便、鼠尿痕跡或鼠屍。

他強調，發現鼠類排泄物或屍體時，務必先噴灑或倒入漂白水消毒，並靜置一段時間，讓消毒作用完成後，再進行清理，切勿直接掃、擦或用吸塵器處理，以免病毒揚起、增加吸入風險。

林明誠提醒，春季正值漢他病毒好發季節，民眾應加強居家環境整潔，封堵鼠類出入口，避免堆放雜物。一旦發現鼠跡，務必戴上口罩、手套，依正確比例調配漂白水消毒，降低感染風險。若出現發燒、呼吸困難、腸胃不適等症狀，且曾接觸鼠類活動環境，應儘速就醫並主動告知醫師接觸史。

