健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》忽冷忽熱急診擁擠 護理師：把健康置頂

2026/02/03 16:12

護理師林婷表示，經過急診，擠滿了掛點滴的男男女女和哭鬧的小孩，空氣裡都是消毒水和焦慮的味道。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

護理師林婷表示，經過急診，擠滿了掛點滴的男男女女和哭鬧的小孩，空氣裡都是消毒水和焦慮的味道。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫起伏不定，病毒變得活躍，護理師林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」表示，經過急診，擠滿了掛點滴的男男女女和哭鬧的小孩，空氣裡都是消毒水和焦慮的味道。看著生病的人們疲憊的眼神，還有小朋友因為害怕打針狂哭，心裡特別無奈。林婷認為，天氣忽冷忽熱，加上各種病毒誘發，免疫力稍微差一點就中招了。林婷表示「在健康面前，其他都是浮雲。」

她同時以影片談2名案例：一名開多元計程車的30多歲年輕父親，孩子僅讀幼稚園，他自己熬夜工作又吸菸；他經常向太太抱怨後頸脹脹的痛到後腦勺；沒想到一次洗澡便倒地不起，就醫發現嚴重腦幹出血，且意識不清。另外33歲的工程師有高血壓，卻未即時服藥；某日上班倒地，送醫發現腦出血，雖救回一命但需要積極復健。

她提醒大家：別等生病了才想起健康有多重要；好好吃飯、好好睡覺比什麼都強； 該保暖就保暖，別只要風度不要溫度。最後， 感覺不舒服及時就醫。「希望你和你的家人朋友都健健康康的。在這個冬天時期，照顧好自己就是最大的福氣。」

「餘生請把健康置頂」。林婷坦言，很多人在一場病知道了健康的重要；一住院知道了陪伴的重要。別再抱怨生活，到了醫院就明白：除了健康，其它什麼都不是。

