雲林高齡醫研中心、台大虎尾院區擴建 邱泰源允全力協助

立法院衛環委員到雲林考察，了解國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、台大醫院雲林分院虎尾二期擴建等進度。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕立法院衛環委員今（4）日到雲林考察，了解國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、台大醫院雲林分院虎尾二期擴建等進度，衛福部長邱泰源表示，針對這2件重大工程，衛福部等單位會全力協助，讓高齡醫學暨健康福祉中心成為台灣的高齡照顧的驕傲及亮點，讓長輩可以健康在地老化。

國衛院副院長陳為堅指出，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心預計下個月主結構可以完成屆時會舉行上梁儀式，2025年底研究團隊進駐，該中心有個夢想，以亞洲快速高齡情境發展成世界高齡醫學暨健康福祉交流中心，未來也會發揮台灣IC產業特點引進智慧科技，運用在照護、協助延長長輩在社區時間，活得健康、自由、快樂、幸福。

請繼續往下閱讀...

台大雲林分院院長馬惠明說，院方現力拚今年通過醫學中心評鑑，虎尾院區二期擴建預計今年11月開工、2028年底完工，其中非儀器設備預算11.47億元有時程壓力等。

國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心主體結構下個月可以完成，預計明年底研究團隊可以進駐。（記者黃淑莉攝）

劉建國指出，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心對於國家高齡政策與產業發展至關重要，期許國衛院要有雄心壯志，充分發揮其作用，讓全國長輩都可以健康的在地老化，對於虎尾院區二期工程缺11.47億元，希望衛福部、教育部能以專案辦理補助，讓工程能順利完成。

邱泰源表示，這個研究中心像是他幫忙接生一樣，很感佩立委劉建國努力爭取，期待未來是媲美日本或國際上的一個國家級中心，成為台灣高齡醫學照顧的驕傲及亮點，未來所需要的軟硬體建設，政府各部門會共同支持。至於台大虎尾院區經費問題，衛福部將會同教育部全力來協助。

立委劉建國（中）與立院衛環委員到雲林考察了解國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心工程進度及台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建。（記者黃淑莉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法