宣導社區健康 嘉義醫院院長揪里長跳「呀咧呀咧」

嘉義醫院改編神曲「晚安大小姐」宣傳社區健康，院長莊仁賓跟著「呀咧呀咧」。（嘉義醫院提供）

嘉義醫院改編神曲「晚安大小姐」宣傳社區健康，院長莊仁賓跟著「呀咧呀咧」。（嘉義醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕韓國組合ASMRZ的MV「晚安大小姐」不只旋律洗腦，舞步也爆紅，衛生福利部嘉義醫院成立社區健康部，攜手嘉義市各里里長成立13處社區健康關懷據點，近日院長莊仁賓與里長跳「晚安大小姐」舞步，還原MV的「呀咧呀咧」韻律，拍攝趣味影片「呀咧~呀咧~擋不住的嘉醫社區健康服務」進行宣傳。

莊仁賓說，醫院配合中央政策率先執行「全人全社區照護計畫」，針對未接受個案管理服務的社區患者收案，妥善整合照顧三高病患。

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嘉義醫院拍攝趣味影片，揪里長學跳正夯的「晚安大小姐」舞步。（嘉義醫院提供）

莊仁賓表示，今年醫院為深化與社區、里長合作，成立社區健康部，推動以預防為重的一站式健康服務，與社區里長共同推動癌症篩檢、市民整合性篩檢、健康促進等活動，協助市民及早發現、管理和控制慢性疾病，預防或延緩失能失智。

莊仁賓說，重點服務更將針對潛在四高民眾（高血壓、高血糖、高尿酸、高血脂），由社區個管師定期駐點服務，推動日常指標監測服務，設置健康關懷據點，提供社區長者友善健康管理服務及友善舒適的長照諮詢窗口。

嘉義醫院改編神曲「晚安大小姐」舞步，進行社區預防健康衛教。（嘉義醫院提供）

衛生福利部嘉義醫院攜手各里里長深入社區提供一站式健康服務。（衛福部嘉義醫院提供）

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