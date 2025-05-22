AI心電圖預測心血管風險！助世壯運選手即時治療

AI輔助心電圖檢測。示意圖，圖中人物非當事病患。（北市聯醫提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕日前一名62歲的馬先生原本計畫參加本次世壯運比賽，他在開幕首日體驗台北市立聯合醫院提供的AI輔助心電圖風險預測，AI預測結果顯示馬先生未來3個月內有多項中度心血管風險指標，且血管年齡預測超出實際年齡達10歲以上。經現場醫師即時進行問診並建議進一步檢查，隨即安排世壯運心臟檢查綠色通道進行心導管檢查，並執行手術，成功避免了可能發生的重大心血管事件。

AI醫療科技應用日益普及，台北市立聯合醫院於世壯運博覽會松山文創園區5號倉庫，設有「智慧健康體驗園區」，提供AI輔助心電圖檢測、數位化中醫脈診量測體驗與數位化中醫舌診量測體驗等服務。

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聯醫林森中醫昆明院區副院長江碩儒表示，經心導管檢查後，結果顯示馬先生的冠狀動脈左前降支中段出現高達90%的嚴重狹窄。當日即施行血管擴張與支架置放手術，術後馬先生症狀明顯緩解，成功避免了可能發生的重大心血管事件，而馬先生也主動取消原定賽事報名。

江碩儒指出，此案例顯示AI技術可協助醫療人員提早發現潛在心血管病變，透過即時介入治療，降低運動賽事中發生遺憾事件的風險。江碩儒說，北市聯醫持續投入智慧醫療基礎建設，因應醫療科技與臨床需求的迅速演進。

聯醫表示，預防醫學正邁入智慧化新時代，結合大數據分析與AI風險評估機制，未來AI輔助系統將為醫療服務帶來更高的診斷準確性與創新應用，協助民眾在日常生活中即時掌握健康狀況，打造更完善的智慧健康照護網絡。

多項中度心血管風險指標。（北市聯醫提供）

圖左可見病患冠狀動脈左前降支中段出現高達90%的嚴重狹窄。圖右可見在施行血管擴張與支架置放手術後，症狀明顯緩解。（北市聯醫提供）

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