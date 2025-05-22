天選之人注意！耳鼻喉科醫生示警：別鐵齒 疫情真兇猛

耳鼻喉科診所醫師丁孟昌昨表示，呼籲所有「天選之人不要在鐵齒了，這波疫情真的兇猛」，PO文曝光後引發許多網友議論。（圖擷取自「丁孟昌 耳鼻喉科 專科醫師」Threads）



葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新冠肺炎疫情持續增溫，上週就診人次以1.9萬創下今年新高。對此，耳鼻喉科專科醫師丁孟昌昨表示，呼籲所有「天選之人不要在鐵齒了，這波疫情真的兇猛」，PO文曝光後引發許多網友議論。

Threads用戶「丁孟昌 耳鼻喉頭頸外科專科醫師」昨（21）發文提及，他昨日看診遇到1名發燒的女病患撐「自己從來沒確診過」，孰料快篩結果是兩條線、呈現陽性而感到憂心。丁孟昌接著地說，「這波疫情真的非常兇猛，呼籲所有的天選之人千萬不要再鐵齒了。」

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不少網友看到串文後紛紛留言，「這波新冠好像特別喜歡找所謂的天選之人，最近篩都是這樣」、「我也是曾經的天選之人逃不過這波」、「沒關係，我之前也沒中，但星期一驗出中獎了，我現在躺在床上反覆發燒」、「太可怕。我到現在在捷運或公共場所還是有戴口罩」、「天選之人不是殞落了大部分了嗎」。

其中一名網友特別留言詢問「請問這次中獎的新冠嗅覺失調，要怎麼調治？已經沒有其他狀況剩下沒有嗅覺」？丁孟昌回答，聞不到有可能是靠近嗅覺神經的位置被鼻涕塞住，或是真的嗅覺神經被感染到引起的神經發炎，兩個治療方向不太一樣，建議到耳鼻喉科仔細檢查才能確定治療方向。

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