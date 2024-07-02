COVID-19疫情上升 苗縣累積併發症長者占8成

圖為民眾施打XBB疫苗示意圖。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近來COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）疫情捲土重來，確診病例上升。苗栗縣政府衛生局表示，依據疾病管制署統計資料顯示國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。而苗縣6月份確診案例也較5月份增加一倍，其中累積併發症中長者占80%，呼籲鄉親注意防疫。

苗縣府衛生局表示，由於疫情持續上升，傳播風險仍存在，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，苗栗縣統計至6月25日XBB疫苗施打率僅10.63%，提醒滿6個月以上鄉親儘速接種。

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苗縣政府衛生局長楊文志提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，民眾如果有家用快篩試劑需求，自7月1日起也可至全縣29家醫療院所免費索取快篩試劑，疾管署配發數量有限，發完為止。

另外，民眾若有新冠肺炎相關問題，可上網疾病管制署或衛生局網站查詢或洽詢當地衛生所。

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