健康網》每天吃3匙花生醬沒變胖 研究揭6個月後身體這變化

食農專家韋恩表示，據研究，受試者每天吃3匙花生醬不僅沒變胖，6個月後，肌力與行動力都提升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人愛吃花生醬，但也擔心高熱量食物會讓體重失控。不過，食農專家韋恩表示，澳洲迪肯大學追蹤有跌倒風險的高齡者發現，每天吃3匙花生醬且持續6個月後，受試者不但沒有變胖，反而讓日常起身與行走能力都有實質改善，不僅顛覆攝取高脂肪一定變胖的印象，甚至顯示肌力與行動力明顯提升。

韋恩於臉書粉專發文表示，澳洲迪肯大學研究追蹤120名年齡介於66-89歲、有跌倒風險的長者長達半年，研究讓其中一半受試者每天攝取43公克（約3大匙）的花生醬，另外一半受試者則維持原本飲食習慣。6個月後，吃花生醬那組在「從椅子起身5次」的測試中，比對照組快了1.23 秒，代表下肢功能有所提升，也對爬樓梯、起身等日常動作都有實際幫助。

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韋恩說明，這個數字具有臨床意義，根據文獻，5STS每年下降約1秒（10%），即算是有意義的衰退，因此，若反向改善1.23 秒，則代表實際功能層面的進步。更值得注意的是，肌肉爆發力的變化。花生醬組的絕對肌肉功率增加22瓦（p=0.004），相對肌肉功率提升0.27 W/kg（p=0.002）。文獻指出，相對功率提升0.2-0.3W/kg，對應的是從「低功率」轉移至「中功率」類別的臨界值。

此外，韋恩說，讓人意外的是，花生醬組雖然每天多補充約250 大卡、20公克脂肪與10公克蛋白質，但受試者的體重並無顯著增加。推測可能來自花生脂肪的特性：較高不飽和脂肪酸（MUFA 與 PUFA）的熱效應較高、花生細胞壁的物理結構促使部分脂肪未被完全吸收。

韋恩表示，研究者認為，關鍵不只在於蛋白質，而是花生醬整體提升了整體飲食品質。對食量變小的長者來說，花生醬是一個熱量密度高、攜帶方便的補充選擇，攝取的同時，不飽和脂肪酸、鎂、鉀、維生素E等營養素也被補充。

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