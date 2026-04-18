自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

越南疫情嚴峻 腸病毒71型疫情恐再起 兒科醫籲6歲以下打疫苗防重症

2026/04/18 05:30
越南疫情嚴峻 腸病毒71型疫情恐再起 兒科醫籲6歲以下打疫苗防重症

▲目前腸病毒疫苗已可提供約99%保護力，抗體可維持至少5年；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

越南疫情嚴峻 腸病毒71型疫情恐再起 兒科醫籲6歲以下打疫苗防重症

▲醫界呼籲及早接種腸病毒疫苗，降低重症與死亡風險。（記者侯家瑜攝）

1998年台灣爆發腸病毒大流行，其中腸病毒71型（EV71）首度造成大規模兒童重症與死亡，震驚社會。醫師指出，EV71具高度神經侵犯性，重症進展極快，甚至可能在數小時內惡化，致死率最高可達20%。隨著近期越南等東南亞地區疫情升溫，醫界再度示警，腸病毒威脅並未遠離。

重症病程變化快速致命 8歲童入院16小時離世

林口長庚醫院兒童感染科醫師陳志榮提及1998年一名8歲女童案例，最初僅出現口腔潰瘍與皮疹，卻在短短數天內急轉直下。她在發病第2天就醫，檢查僅見輕微腦水腫，但在腰椎穿刺後約2.5小時突然出現右上肢麻痺，隨後發紺、口鼻流出帶血分泌物，被緊急送入加護病房，血糖飆至254mg/dL，最終於入院16小時內不幸離世，可見EV71病程變化之快速與致命。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，自2005年至2024年間，台灣近8成腸病毒重症由EV71引起，自2019年後近7年未出現大規模EV71流行，主因為疫苗接種率提升與社區自然免疫力建立，但腸病毒並未消失。成人約有53%可能為無症狀帶原者，容易形成隱形傳播鏈。

此外，腸病毒傳播力極強，家庭內傳播率高達50%至60%，即使落實洗手與環境清潔，也難完全阻斷，且酒精對腸病毒無效。醫界也憂心疫情期間累積的「免疫負債」，加上國際旅遊頻繁，一旦病毒再度活躍，恐引發新一波流行。

71型疫苗提供99%保護力 抗體可維持至少5年

在預防方面，醫師強調6歲以下為重症高風險族群，尤其2歲以下幼兒免疫系統尚未成熟，感染後更容易惡化。家長應特別留意重症前兆，如持續嗜睡、反覆嘔吐、肌躍型抽搐等，一旦出現應儘速就醫。

疫苗方面，目前腸病毒71型疫苗已可提供約99%保護力，抗體可維持至少5年，2個月大即可接種，2歲前建議完成3劑、2歲以上接種2劑，每劑費用約5000元，為自費項目。

疾管署副署長曾淑慧表示，疫苗是否納入公費需依成本效益排序，目前建議有需求者可經醫師評估自費接種。她也指出，現行疫苗僅對EV71有效，對其他腸病毒型別無交叉保護力。監測資料顯示，今年社區主要流行為克沙奇A6、A16與A4型，尚未觀察到EV71流行跡象，不過防疫仍不可鬆懈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中