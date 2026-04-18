越南疫情嚴峻 腸病毒71型疫情恐再起 兒科醫籲6歲以下打疫苗防重症

▲目前腸病毒疫苗已可提供約99%保護力，抗體可維持至少5年；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲醫界呼籲及早接種腸病毒疫苗，降低重症與死亡風險。（記者侯家瑜攝）

1998年台灣爆發腸病毒大流行，其中腸病毒71型（EV71）首度造成大規模兒童重症與死亡，震驚社會。醫師指出，EV71具高度神經侵犯性，重症進展極快，甚至可能在數小時內惡化，致死率最高可達20%。隨著近期越南等東南亞地區疫情升溫，醫界再度示警，腸病毒威脅並未遠離。

重症病程變化快速致命 8歲童入院16小時離世

林口長庚醫院兒童感染科醫師陳志榮提及1998年一名8歲女童案例，最初僅出現口腔潰瘍與皮疹，卻在短短數天內急轉直下。她在發病第2天就醫，檢查僅見輕微腦水腫，但在腰椎穿刺後約2.5小時突然出現右上肢麻痺，隨後發紺、口鼻流出帶血分泌物，被緊急送入加護病房，血糖飆至254mg/dL，最終於入院16小時內不幸離世，可見EV71病程變化之快速與致命。

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台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，自2005年至2024年間，台灣近8成腸病毒重症由EV71引起，自2019年後近7年未出現大規模EV71流行，主因為疫苗接種率提升與社區自然免疫力建立，但腸病毒並未消失。成人約有53%可能為無症狀帶原者，容易形成隱形傳播鏈。

此外，腸病毒傳播力極強，家庭內傳播率高達50%至60%，即使落實洗手與環境清潔，也難完全阻斷，且酒精對腸病毒無效。醫界也憂心疫情期間累積的「免疫負債」，加上國際旅遊頻繁，一旦病毒再度活躍，恐引發新一波流行。

71型疫苗提供99%保護力 抗體可維持至少5年

在預防方面，醫師強調6歲以下為重症高風險族群，尤其2歲以下幼兒免疫系統尚未成熟，感染後更容易惡化。家長應特別留意重症前兆，如持續嗜睡、反覆嘔吐、肌躍型抽搐等，一旦出現應儘速就醫。

疫苗方面，目前腸病毒71型疫苗已可提供約99%保護力，抗體可維持至少5年，2個月大即可接種，2歲前建議完成3劑、2歲以上接種2劑，每劑費用約5000元，為自費項目。

疾管署副署長曾淑慧表示，疫苗是否納入公費需依成本效益排序，目前建議有需求者可經醫師評估自費接種。她也指出，現行疫苗僅對EV71有效，對其他腸病毒型別無交叉保護力。監測資料顯示，今年社區主要流行為克沙奇A6、A16與A4型，尚未觀察到EV71流行跡象，不過防疫仍不可鬆懈。

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