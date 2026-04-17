腎友免長途奔波 高雄大同醫院進駐六龜開診

六龜衛生所開辦腹膜透析門診，由高雄長庚醫療團隊進駐提供專業評估與照護。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓洗腎病患免於頻繁往返醫院奔波，高雄大同醫院暨長庚腎臟科團隊繼去年8月到六龜衛生所啟動腹膜透析服務後，今（17）日宣布開辦 腹膜透析門診，成為全台首個提供腹膜透析服務的基層衛生單位，腎友就近就能回診就醫。

高雄市衛生局長黃志中指出，腹膜透析具備高度便利性，病人可在家自行操作，無需如傳統執行血液透析治療頻繁往返醫院，能有效緩解就醫長途奔波之苦，居住偏鄉的腎友，即使遇上颱風或豪雨導致道路中斷時，也能確保腹膜透析治療不中斷，是守護腎友生命的關鍵防線。

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六龜區衛生所所長翁秀琴表示，六龜衛生所與市立大同、高雄長庚腎臟科團隊跨院整合，去年8月建立完善的「腹膜透析病人共同照護模式」與轉診機制。今日門診的正式啟動，代表著在地腎友能就近享有醫學中心等級的專業照護，讓醫療選擇更加合宜、平權且多元。

長期接受腹膜透析的六龜居民「小華」說，過去10餘年往返六龜與市區醫院，相當耗費體力與時間，如今受惠於完善的下轉機制，能就近於衛生所每月例行回診，就醫便利性大幅提升。她的主治醫師簡玉樹也表示，從醫學中心走入衛生所看診，能更貼近病人的生活環境，服務更具溫潤厚度。

高雄長庚腎臟科主任李文欽強調，此次合作不僅是專業醫療的輸出，更是公私部門攜手建立治療與衛教系統的典範，透過培育在地照護能力，真正落實「在地治療、在地安老」的願景。

高雄六龜區衛生所攜手高雄長庚團隊，共同推動腹膜透析門診服務。（高雄長庚提供）

高雄長庚腎臟科醫師簡玉書於六龜衛生所門診中，為病人說明腹膜透析治療計畫。（高雄長庚提供）

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