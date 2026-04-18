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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別再迷信玫瑰鹽！ 吃錯反而害缺碘 3危機找上門

2026/04/18 06:28

好食課營養師表示，我們原本用的鹽，許多是有額外添加碘的「含碘鹽」，若全換成玫瑰鹽、鹽岩，反而可能造成碘攝取不足，帶來健康3危機；示意圖。（圖取自freepik）

好食課營養師表示，我們原本用的鹽，許多是有額外添加碘的「含碘鹽」，若全換成玫瑰鹽、鹽岩，反而可能造成碘攝取不足，帶來健康3危機；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市售出現多種鹽品後，許多家庭將常用的鹽換成玫瑰鹽、岩鹽，刻意購買看似更天然的鹽品，認為較健康。好食課營養師表示，其實我們原本用的鹽，許多是有額外添加碘的「含碘鹽」，如果全部換成玫瑰鹽、鹽岩，反而可能造成碘攝取不足，影響代謝、腦部認知、女性內分泌調控等，帶來健康危機。

缺碘健康3危機一次看

好食課營養師於臉書粉專與網頁發文指出，根據2017-2020國民營養健康狀況變遷調查數據，台灣19-64歲成年人碘缺乏盛行率男性為36.0-48.7%，女性為39.0-57.2%，顯示台灣缺碘問題還是普遍偏高。食物中的碘主要存海帶、紫菜等海藻類，以及蝦蟹、貝類等海產中，但因攝取量不穩定，傳統食鹽多會額外添加碘，製成「含碘鹽」，有助烹調過程中穩定攝取碘。至於人體若缺碘，則會造成以下健康問題：

健康問題一：缺碘影響新陳代謝，提升慢性疾病風險

家醫科楊宗衡醫師指出，代謝不順，體脂肪容易堆積，連帶血糖難以控制，甚至血壓、腎臟功能都受到影響。其中最容易被忽略的就是「碘」這個營養素，它與甲狀腺功能、代謝調控均有關，若碘攝取不足，可能造成怕冷、疲倦、體重增加等症狀。

健康問題二：碘與腦部發育相關，缺乏恐認知功能衰退

此外，營養師張馨勻也提到，長輩攝取足夠的碘，可降低認知功能障礙風險。過去曾有研究發現，碘攝取較少的長輩，腦部體積萎縮比例較高。女性在備孕期間更應該注意，孕期嚴重缺乏碘會造成胎兒腦部發育異常，提升呆小症風險。

健康問題三：適量攝取碘，有助女性調控內分泌

家醫科李思賢醫師則指出，女性缺碘狀況比男性還嚴重，但對於女性來說，碘與調節女性荷爾蒙有關，更應注意碘的攝取量。足量的碘有助於平衡體內過多的雌激素，也能緩解經痛、乳房囊腫，甚至對多囊性卵巢症候群也可能有幫助。

除了從食物中攝取碘，醫師與營養師都建議使用「含碘鹽」，因為人體無法自行合成此營養素，但依現今飲食習慣，含碘的食物並不像米飯、肉類幾乎每天、甚至每餐都會吃到。所以，若想單靠攝取含碘食物，無法穩定達到需求量，因此國民營養調查也顯示，許多國人仍有碘不足的情況。

營養師強調，對於一般人來說，選擇使用含碘鹽，是確保每日碘攝取量最簡單、最經濟也最穩定的方式。尤其家中若有處於備孕、懷孕、哺乳或高齡階段的高風險族群，更應確認家中使用的鹽是否有含碘，也能為健康加分。

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