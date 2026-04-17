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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡前別再滑手機！醫：1.5分鐘就傷腦 隔天累整天

2026/04/17 21:40

潤生復健科診所院長王竣平表示，晚間只要眼睛接觸高度藍光1.5分鐘，便會影響大腦，對於健康的影響，比想像中嚴重；情境照。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平表示，晚間只要眼睛接觸高度藍光1.5分鐘，便會影響大腦，對於健康的影響，比想像中嚴重；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡前愛滑手機，當心不只影響睡眠，還可能導致隔天反應遲鈍、疲累精神差，也會破壞大腦修復力。潤生復健科診所院長王竣平分享，研究實驗發現，受試者在睡前1小時把手機放到另1個房間，14天後，受試者均表示身體有回春感，精神與思緒也更好。他指出，晚間只要眼睛接觸高度藍光1.5分鐘，便會影響大腦，導致褪黑激素分泌變少、皮質醇提高，對健康的影響程度比想像中嚴重。

藍光打亂大腦節律

王竣平於臉書粉專發文表示，你可能不知道，睡前滑手機10分鐘，可能會換來隔天一整天的遲鈍與疲累。這是因為人類的節律是根據天空設計的，白天是藍光，讓大腦自動清醒，夜晚變暗大腦修復；褪黑激素負責讓你入睡，皮質醇讓你保持警覺。問題在於，睡前滑手機時，大腦分不清你是在滑手機，還是站在正中午的戶外。而且手機藍光強度更高，造成大腦節律會被誤導。

犧牲睡眠害決定力下滑

王竣平說，睡前每滑 1分鐘手機，大腦入睡時間可能延後3.5分鐘。你以為只是滑20分鐘手機，大腦卻可能因此晚了70分鐘才真正開始修復，被犧牲掉的通常是最關鍵的深層睡眠，進而導致隔天決定力下滑又煩躁，很多人以為是壓力造成，其實這都是因為前一晚你捨不得睡滑手機所致。

身體沒休息復健效果差

此外，王竣平指出，有些門診病人常說：「醫師，我很認真在做復健，但就是一直進步很慢。」肩頸卡著、下背反覆發炎、運動後恢復很慢，檢查卻未發現嚴重問題。仔細詢問才發現，這些患者睡前常滑手機，沒有好好睡覺，也會讓身體無法好好修復，導致復健效果有限。

王俊平強調，這個實驗的重點不在意志力，而是要讓讓身體回到原本的節律。從神經系統的角度來看，睡眠是重新校正的時間。當你停止在夜晚餵它藍光、資訊刺激和持續干擾，褪黑激素開始恢復、皮質醇慢慢下降、入睡變快，醒來身體與頭腦也會變輕鬆。

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