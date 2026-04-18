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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早餐以為吃健康 其實在吞油和糖 營養師揪血糖失控3陷阱

2026/04/18 07:31

營養師張馨方提醒，常見早餐如麥片等看似健康的加工品，糖與油含量高，不僅容易導致血糖飆升，也會造成脂肪堆積；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方提醒，常見早餐如麥片等看似健康的加工品，糖與油含量高，不僅容易導致血糖飆升，也會造成脂肪堆積；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明早餐吃得很飽，但沒多久就開始覺得昏昏欲睡、腦袋當機，甚至肚子開始咕嚕咕嚕叫，當心這可能是早餐讓你的血糖坐了雲霄飛車。營養師張馨方提醒，常見早餐包含太多精緻澱粉、液態糖分與麥片等看似健康的加工品，糖與油含量高，這些隱藏陷阱不僅容易導致血糖飆升，讓人更疲累，也會造成脂肪堆積。

張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文表示，許多外食族的早餐選擇，其實都是「披著羊皮的糖分大戶」，吃下這些高糖分的早餐，一旦血糖飆高，身體就會分泌大量胰島素將血糖壓下來，這個過程不僅會讓人覺得疲累，多餘能量更會直接轉化為脂肪堆積。

血糖失控3大隱藏陷阱

此外，張馨方也盤整列出以下3大最容易讓血糖失控的早餐陷阱：

精緻澱粉大集合：鐵板麵、白麵包、大腸麵線這類早餐幾乎全是精緻醣類，缺乏纖維與蛋白質。特別是台式早午餐常見的鐵板麵，加上濃稠的勾芡醬汁，GI值（升糖指數）非常驚人，吃完後血糖會像火箭飆升，接著很快就掉下來，讓你陷入「吃完想睡、餓得更快」的惡性循環。

液態糖分陷阱：很多人為了快速購買，早上會隨手抓一瓶米漿、奶茶或含糖豆漿，提醒米漿成分主要是糯米與花生，碳水化合物含量極高，奶茶則含有大量精緻糖與奶精，當糖分以「液態」呈現時，身體吸收速度最快，對血糖的衝擊也最大。

看似健康的加工品：有些人為了瘦身，早餐會選擇吃含糖脆片、水果果醬、三合一麥片或燕麥等，如果選的是「格蘭諾拉（Granola）」或是塗滿草莓果醬的吐司，其實是等於是在吃油跟糖。這些產品為了口感，添加大量蜂蜜或砂糖，即使有少量纖維，也擋不住血糖上升速度。

早餐穩血糖飲食公式3原則

張馨方建議，穩血糖的早餐飲食公式，包括以下3大原則：

1.先吃蛋白質：早餐一定要有蛋、無糖豆漿、雞胸肉或無糖優格，先攝取蛋白質可以延緩碳水化合物的吸收速度，讓血糖平穩上升。

2.換掉精緻澱粉：將白吐司換成全麥或雜糧麵包，將鐵板麵換成溫沙拉加蛋，多一點纖維，飽足感就能多延續2小時。

3.注意進食順序：如果早餐有蔬菜，如生菜沙拉或三明治裡的番茄小黃瓜，建議先吃菜、再吃蛋白質，最後吃澱粉，對於穩定血糖非常有幫助。

張馨方強調，早餐是啟動一天代謝的關鍵，吃對不僅精神好，體重管理也能變得事半功倍。

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