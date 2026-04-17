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健康 > 杏林動態

45篇醫療故事寫第一線甘苦 馬偕醫院出書「傳愛行善」

2026/04/17 14:46

馬偕醫院院長張文瀚（中）和精神醫學部教授陳喬琪（左），以及重症醫學科醫師王薏婷，分享《傳愛行善》的故事。（馬偕醫院提供）

馬偕醫院院長張文瀚（中）和精神醫學部教授陳喬琪（左），以及重症醫學科醫師王薏婷，分享《傳愛行善》的故事。（馬偕醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕為紀錄醫療現場的真實樣貌與人性溫度，馬偕紀念醫院集結院內醫療團隊、行政人員與病人及家屬經驗，出版《傳愛行善》一書，收錄45篇故事、由39位作者共同完成，並於今（17）日舉辦新書發表會，盼透過文字讓醫療中的關懷與信念持續被看見與傳遞。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，《傳愛行善》不僅是一本書，更是醫院長年行醫精神的縮影，內容橫跨手術室、病房、門診與社區現場，透過一段段真實經歷，呈現醫療人員在照護過程中的陪伴與堅持。

他指出，馬偕創院以來即秉持「以耶穌基督愛人如己」精神，關懷弱勢、服務社會，希望透過出版，讓這份價值延續並影響更多人。

發表會中亦邀請書中作者代表分享創作歷程。精神醫學部教授陳喬琪以「一位精神科醫師的成長故事」為題指出，臨床醫師的養成不僅在技術，更在價值與態度的傳承，透過資深與年輕醫師間的對話與引導，將「不傷害病人、尊重自主、追求病人利益與醫療正義」等倫理原則內化，成為醫療專業的核心。

馬偕醫院重症醫學科醫師王薏婷則分享2024年引發關注的「寶林茶室中毒案」，指出當時醫療團隊憑藉對檢驗數據的敏銳判讀與持續追蹤，結合毒物專家研究與跨單位合作，在「大膽假設、小心求證」的過程中，迅速鎖定致病關鍵「邦克列酸」，協助釐清事件原因並提供精準治療，降低傷亡風險。她強調，醫療現場的每一個判斷，都可能攸關病人生命。

馬偕醫院表示，醫療並非僅止於診療技術，更涉及社會安全與公共健康，無論是日常照護或重大事件應變，都需仰賴專業與同理心並重的團隊合作。《傳愛行善》一書收錄的故事，正是這些價值的具體展現，從細微互動到重大醫療決策，呈現醫療工作的深層意義。

此外，配合新書出版，負責編輯的公共事務單位也創作同名單曲「傳愛行善」，盼透過音樂延伸閱讀感受，讓「用愛行善」的理念不僅停留於文字，更能在社會各角落持續發酵。

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