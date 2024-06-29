健康網》6類人當心「熱死」 美心臟協會：高溫「超傷心」

專家表示，只要採取適當措施，就能預防與高溫相關的死亡和疾病，對於嬰兒、長者、高血壓、肥胖、心臟病、中風病史者尤其重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台連日高溫，據衛福部統計，今年6月截至27日止，熱傷害就醫總計609人次。現任美國心臟協會志工主席、美國史丹佛心血管研究所所長吳慶明（Joseph C. Wu）表示，只要採取適當措施，就能預防與高溫相關的死亡和疾病，對於嬰兒、長者、高血壓、肥胖、心臟病、有中風病史者尤其重要。此外，在《循環》（Circulation）所發表的研究顯示，高溫結合空污讓心臟病死亡風險增加一倍。

據《美國心臟協會》指出，由於高溫炎熱及身體脫水，會使心臟更努力工作，已經有研究預測，未來20年，可能會讓與極端高溫相關的心血管死亡人數，增加一倍以上。且從另一項初步研究可得知，短時間暴露在高溫下，可能會加劇發炎情況，並干擾體內正常的免疫系統功能，進而增加感染、加速心血管疾病的病程。

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炎熱天氣預防措施

●注意時間：最好避免在大約中午到下午3點到戶外活動，因為這個時間通常陽光最強，增加熱傷害風險。

●防曬穿搭：穿棉質等透氣布料或排汗布料所製的淺色衣物。配戴帽子和太陽眼鏡。出門前，塗抹SPF至少15的防水防曬乳／霜，並記得每2小時要補擦。

●喝水：出門或運動前、期間和後喝水以保持水分。避免含咖啡因或酒精的飲料。

●定期休息：找陰涼處或有遮蔽的地方，停下來幾分鐘，補充水分，再出發。

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