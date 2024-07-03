家用新冠快篩試劑 食藥署：已核准4件許可證

食藥署公布，國內目前已核准4件家用新冠快篩試劑許可證，分別為「飛確RV2」、「研準」、「台塑生醫」和「亞培」，製造及輸入產能無虞，可供應國內疫情所需。 （記者邱芷柔翻攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）持續延燒，上週新冠陽性求診已達近11萬人次，食藥署今（3日）公布，國內目前已核准4件家用新冠快篩試劑許可證，分別為「飛確RV2」、「研準」、「台塑生醫」和「亞培」，製造及輸入產能無虞，可供應國內疫情所需。

疫情再起，對於外界擔心防疫物資如快篩試劑等可能出現缺貨，對此食藥署副署長王德原表示，去年（2023年）1月8日即公告訂定「新型冠狀病毒抗原檢驗試劑技術基準」，截至今年6月27日已核准4件家用新冠病毒抗原檢驗試劑醫療器材許可證，產能無虞，可供應國內疫情所需。

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王德原表示，業者可根據標準作為產品上市審查準備的參考，食藥署也主動提供諮詢輔導，優先加速審理，目前核准的4件產品分別是寶齡富錦生技製造的「飛確RV2」、「研準」家用快篩試劑，台塑生醫科技的「台塑生醫」家用快篩試劑，及亞培快速診斷設備進口的「亞培」家用快篩試劑。

此外，有胸腔科醫師指出兒童最常使用的口服抗生素Curam糖漿持續缺貨，原本有3家廠商提供，其中台廠永豐停工不做了，兩家國外廠商Sandoz和GSK也限貨提供藥品，包含醫學中心在內，全台不少醫院已開不出來這款藥物。

王德原表示，阿莫西林（Amoxicillin）複方口服兒童製劑有進口廠商及國產藥廠供應，目前國內庫存約10萬劑，健保月用量約2.4萬劑，除荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司（GSK）台灣分公司、台灣山德士藥業股份有限公司（Sandoz）尚有在輸入供應外，國內也有1藥廠永信藥品工業股份有限公司生產供應，可供臨床替代使用，供應量能充足。

王德原說，食藥署去年8月2日已啟動整備，針對抗生素、呼吸道緩解用藥、腸胃用藥等，請相關藥品許可證持有商預先盤點，確保臨床端藥品供應無虞，如醫療機構或藥局若有藥品短缺情形，也可至「西藥供應資訊平台」進行通報。

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