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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

她咳喘「手指變形」一查竟肺癌 生命倒數卻先想到老闆

2024/07/04 17:45

女子因咳、喘到吃不下飯，而就醫檢查；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名50歲婦女不抽菸也不常煮菜，因咳、喘到吃不下飯，且發現雙手10指都變成棒槌狀而就醫，醫師一看暗想不妙，趕快安排X光檢查，發現右肺幾乎全部斑白，肋膜積水上千c.c.，「肺癌是最可能的診斷」，建議盡速住院。不料，她卻不願意立刻住院治療，因為得「工作到身體倒下的那一天…」，情況令人心疼。

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，當下打算安排女子住院治療時，女子卻為難地說「公司可能沒辦法讓我請假，這樣我會丟掉工作」；對此，他直言「你知道你現在有生命危險，生命已經在倒數了嗎？」婦人又回答，「我知道…可是我要跟老闆先請假，2週後再住院行不行？」

蘇一峰表示，詢問後才知道，女子是在1家運輸業小公司當會計，不能沒有這個工作，最後，感嘆地說「唉，莫忘世上苦的人多。」

醫師指出，圖中10指皆出現杵狀指問題。（圖取自蘇一峰臉書專頁）

杵狀指≠肺癌

何謂杵狀指？國健署說明，其屬肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，可能出現於心肺相關疾病造成身體缺氧或消化系統疾病的患者身上，若將雙手手指第一節靠在一起，2個指節的指甲間密合無縫隙者，可能是杵狀指。

國健署提醒，並非所有肺癌患者都會出現「杵狀指」或手指密合度異常，出現杵狀指或手指密合度異常也不一定就是罹患肺癌，若察覺身體有異狀時，建議先諮詢醫師。

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