愛待冷氣房恐助長新冠疫情 專家估這波上看150萬人染疫

台大教授陳秀熙預估這一波新冠疫情，包含輕症、無症狀感染上看150萬人。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情將於7月中旬迎來高峰，台大流行病學與預防醫學研究所特聘教授陳秀熙今（3日）表示，天氣炎熱，人們偏好待在冷氣房恐助長疫情，預估這一波包含輕症、無症狀感染上看150萬人，但若新變異株LB.1在台占比持續上升，8、9月恐再掀起新一波疫情。

根據疾管署資料，從5月初進入這一波疫情以來，持續呈現上升趨勢，近4週本土變異株監測以JN.1為大宗，但占比持續下降，已跌破5成來到47%，KP.2占比則達到20%，與KP.3合計為29%，接近3成，LB.1也上升至14%。

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陳秀熙利用國外經驗與研究進行科學推估，KP.2、KP.3有效再生數在3到4之間，也就是1人可以傳染給3至4人，尤其天氣炎熱，大部分的人都習慣待在冷氣房中，減少從事戶外活動，將更有助於病毒傳播，預估這一波疫情包含輕症、無症狀感染上看150萬人，併發症占比則不排除達到15%至20%，呼籲疾管署須備妥足夠抗病毒藥物。

陳秀熙指出，此波夏季疫情在各地發展無顯著差異，但北北基感染率相對高，代表都會區密集交流會加速病毒散播。此外，50至64歲、65歲以上等2大族群的致死率均上升，最近一週65歲以上死亡率更是50至64歲的20倍，顯示居住於長照機構或罹患慢性病與免疫較差等脆弱族群要小心。

陳秀熙並指出，紐西蘭今年2月起開始施打XBB.1.5疫苗，但接種情況並不理想，目前總接種率約12%。為了應對KP.2、KP.3等變異株，威靈頓地區醫院於5月31日至6月11日重啟新冠專用病房，並呼籲民眾戴口罩，加強防疫措施，此舉被認為是紐西蘭有效控制疫情主因之一。他認為建議，台灣民眾可以戴口罩、打疫苗，若有症狀就使用快篩並就醫來加以因應疫情。

陳秀熙也提到，台灣疫情趨勢大約落後歐美1個半月到2個月，目歐美正在流行另一種新變種株LB.1，其傳播力與免疫逃逸能力不亞於KP系列病毒，不容忽視，若是在台占比持續上升，8、9月恐再引發新一波疫情，必須持續密切觀察。

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