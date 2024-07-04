汪建民驚爆肺腺癌4期》久咳就是肺癌？ 超過這時間快就醫

藝人汪建民沒有吸菸史，卻罹患肺腺癌4期。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民沒有吸菸史，卻罹患肺腺癌4期，引起各界注意。據國健署統計，肺癌已十年高居癌症死亡率之首，顯示肺癌致死率極高。三軍總醫院胸腔內科主治醫師陳盈潔表示，肺癌症狀不易與一般呼吸道感染區分，但後者約1-2週會緩解，若症狀沒有改善，應及早就醫檢查。

陳盈潔指出，肺腺癌是肺癌的一個分型。早期的肺癌症狀沒什麼不同，但由於分型不一樣，治療選擇不同，對治療反應不相同，因此後續的表現和疾病的進展也會不同。早期肺癌不會有特別的症狀，所以並沒有特別區分肺癌及肺腺癌的方式。

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陳盈潔說明，肺腺癌可能出現的症狀都以呼吸道表現為主，如：咳嗽、喘、胸痛，或咳血。後續腫瘤持續變大，會產生腫瘤相關的症狀也無特異性，若是出現不明原因發燒，體重減輕，就需特別留意。

醫師指出，肺癌症狀不易與一般呼吸道感染區分，但若1-2週症狀沒有改善，應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自photo AC）

高危險族群可考慮提早篩檢

目前國健署已針對具肺癌家族史的50-74歲男性或45-74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾、50-74歲吸菸史達30包／年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者，這些高危險族群補助每2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

陳盈潔指出，基本上國健署的補助，已是針對高危險族群、國內大型研究結果進行修正來篩檢。一般而言，可遵循這個條件。但如果有疑慮，高風險病患如有家族史或抽菸，但年齡不到建議標準，仍可考慮在健康檢查時，加做LDCT。

背痛出現肺部腫瘤恐已轉移

綜合報導表示，汪健民自述「背痛檢查發現肺部惡性腫瘤」，對此，陳盈潔說明，當背痛出現肺部腫瘤，可能是已經有骨頭轉移，或疼痛部位在胸部後背，恐怕是腫瘤直接侵犯肋骨或肋膜。一般無法於疼痛剛開始時做區分。倘若症狀持續且無法緩解，一定要就醫，接受相關檢查。

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