健康網》百頁不是豆腐 熱量還超高！「常見食材分類」有人誤會30年

醫師表示，豆腐是豆蛋魚肉類，而百頁豆腐卻是加工食品，熱量甚至是豆腐的2倍多；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食物名字差一兩個字，分類卻不同，真的讓人霧煞煞！像是燒烤常見的百頁豆腐，口感很像豆腐，實際上並非豆腐。愛群成長診所小兒科主治醫師陳如瑩整理常見分類錯誤的食材，包括：豆腐是豆蛋魚肉類，百頁豆腐是加工食品，其熱量是豆腐的2倍多；紅豆、綠豆是澱粉，毛豆、黑豆卻是蛋白質；豌豆莢屬於蔬菜，豌豆仁卻是澱粉；小番茄是水果，大番茄是蔬菜；玉米屬澱粉類，但玉米筍是蔬菜；蓮藕是澱粉，而木耳是蔬菜。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文分享，有對母子轉診自體重控制門診，在診間時，便先詢問男孩「從前一門診中得到什麼資訊」；對此，小孩回覆「原來百頁豆腐不是豆腐！」在一旁的媽媽也很驚訝地說：「我活了30幾年，到現在才知道！」

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陳如瑩進一步說明，其實百頁豆腐算是類似火鍋料的加工食品，脂肪含量高，且熱量是豆腐的2倍多。並接續詢問男孩容易造成分類錯誤的食材，沒想到幾乎答對9成，一旁媽媽感到很吃驚。原來小孩在看診後，為了健康，努力補足營養的知識，也因此有效減重，男孩媽媽直呼「這些我其實都不知道耶！」

●紅豆、綠豆—澱粉。

●毛豆、黑豆—蛋白質。

●豌豆莢—蔬菜。

●豌豆仁—澱粉。

●小番茄—水果。

●大番茄—蔬菜。

●玉米—澱粉。

●玉米筍—蔬菜。

●蓮藕—澱粉。

●木耳—蔬菜。

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