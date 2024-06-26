天熱流感未歇已奪214條人命！ 專家籲老人打含佐劑疫苗增防護

新冠、流感雙病毒升溫，增加老年人重症、死亡風險，專家建議接種含佐劑免疫加強疫苗，助攻效力升級、保護期延長；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕「上呼吸道感染病人多到不像是夏季」是近期不少醫師的心聲，上週類流感門急診就診突破9.5萬人次，疫情持續上升，本流感季至今奪走214條人命，平均每3人死亡就有2人是長者，專家提醒，社區新冠、流感雙病毒升溫，更推升老年人重症、死亡風險，一般流感疫苗效益相對有限，建議接種含佐劑免疫加強疫苗，助攻效力升級、保護期延長。

流感重症 威脅長者生命甚鉅

根據疾管署統計，去年10月1日進入本流感季以來，截至目前，累計1144例流感重症，其中214例死亡，未接種疫苗比例分別為75.7%、78.5%。進一步檢視發現，65歲以上占重症56.9%、占死亡71%，相當於每2例重症有1例、每3例死亡有2例是老年人。

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若以截至6月15日數據來看，每10萬人口累積流感重症發生率、累積死亡率，分別為4.57、0.87，但65歲以上飆升至14.47、3.44，顯示流感威脅長者生命甚鉅。

張峰義醫師提醒，老年人得到流感併發重症風險較高，可評估接種含佐劑免疫加強的流感疫苗。（張峰義醫師提供）

交通便捷傳播增 一年四季有流感

前疾管署長、三軍總醫院感染科醫師張峰義表示，雖然流感好發於秋冬，但國際交通日益便捷，當南、北半球正值流行季時，人們可能經由旅行將病毒帶往原本處於非流行季的北、南半球，經由人與人之間的傳播，造成夏季流感，造成現在幾乎一年四季都有流感。

張峰義指出，老年人得到流感併發重症風險較高，因此成為各國公費流感疫苗提供對象，但國內平均每2人就有1人沒打，即使額外提供誘因，接種率仍偏低，主因是長者警覺性不足，認為不打不會怎麼樣，或是打了還是會「中獎」，顯然須加強公眾教育，以及透過家人或鄰里、社團力量督促接種。

避免併發重症 從源頭預防感染

近期新冠疫情升溫，張峰義提醒，若社區中同時有新冠、流感流行，病毒傳播方式雷同，一次中2種病毒或輪流感染機會增加，重症風險也提升。重症不只是罹病當下受盡苦楚，即使脫離險境康復，千瘡百孔的身體仍會留下後遺症，例如容易反覆細菌感染、心肺功能變差、腎病變惡化，甚至變成呼吸器依賴，其中不少都是「不可逆」的問題，因此從源頭避免感染併發重症是最佳自我保護措施。

不過，張峰義坦言，老化造成免疫細胞功能變弱，因此老年人接種一般流感疫苗的免疫生成性較差，保護力最低恐不到6成，不像其他年齡層可達7、8成，且保護效力期間也往往無法達到應有的6至9個月水準，依每人身體狀況差異，最慘可能未達6個月就失效。

不只如此，張峰義說明，老年人接種流感疫苗保護力較差、有效期間較短，必須在10月公費疫苗一開打就接種，以度過11、12月升溫的疫情威脅，偏偏太早打又會面臨隔年6月防護力就消退殆盡，恐難以挺過夏季流感襲擊的困境。

各類流感疫苗適用對象與差異表。（自由健康網整理）

含佐劑疫苗 增強保護力、延長時間

張峰義指出，目前已有含佐劑免疫加強的流感疫苗，安全性、副作用與一般疫苗差不多，但可促進免疫生成性增加約1成，老年人接種就可望追上其他族群接種一般流感疫苗的保護力，且防護效力期間也可延長至9個月，甚至1年，因此英國、義大利、美國等地，官方推薦銀髮族可優先接種這類疫苗，奧地利更是公費供應長者使用。

張峰義認為，國內這類疫苗尚屬於自費市場，民眾可評估接種，同時建議國家未來規劃疫苗政策時，可列入施政思考，以提高長者保護力，就有機會減少流感重症、死亡。

張峰義醫師指出，部分國家官方推薦銀髮族可優先接種含佐劑免疫加強的流感疫苗。（張峰義醫師提供）

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