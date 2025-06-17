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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》GLP-1減肥藥誕生 竟是受到「1動物」口水啟發

2025/06/17 11:51

俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑（腸泌素），有控血糖、助瘦身效果；示意圖。（資料照）

俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑（腸泌素），有控血糖、助瘦身效果；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱瘦瘦針的GLP-1受體促效劑（腸泌素），具控血糖、瘦身效果。但您知道GLP-1類藥物如何誕生？恆新復健科診所醫師王思恒分享，吉拉毒蜥（Gila monster）是GLP-1類減重藥的意外推手。科學家發現其飢餓耐受力極高，因此分析吉拉毒蜥唾液，發現有種名叫Exendin-4的特殊肽類，可模仿人體腸道中的GLP-1，且其穩定性更高，因而啟發科學家，開啟GLP-1類藥物的工程化進程。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，吉拉毒蜥（Gila monster）是1種美國沙漠的爬蟲生物，其能可以數個月不進食，依然維持活動與代謝。科學家為了研究這種驚人的飢餓耐受力，因此分析吉拉毒蜥的唾液，結果發現1種特殊的肽類—Exendin-4，它可以模仿人類腸道中的GLP-1（1種促進飽足與胰島素分泌的荷爾蒙）。

醫師分享，吉拉毒蜥（Gila monster）是1種美國沙漠的爬蟲生物，其能可以數個月不進食，依然維持活動與代謝；示意圖。（法新社檔案照）

醫師分享，吉拉毒蜥（Gila monster）是1種美國沙漠的爬蟲生物，其能可以數個月不進食，依然維持活動與代謝；示意圖。（法新社檔案照）

王思恒指出，更驚人的是Exendin-4的「穩定性」。人體的GLP-1幾分鐘內就被分解，吉拉毒蜥的Exendin-4卻可以維持數小時。該發現啟發科學家1個關鍵策略：與其用人體的GLP-1，為什麼不直接「改造分子」來讓它變穩定，因而開啟GLP-1類藥物的工程化進程，從最初的 Exenatide，到後來的Ozempic、Mounjaro，每1代藥物都在分子結構上持續強化穩定性與半衰期。

王思恒說，別擔心！減重藥不是用蜥蜴口水做的，但牠的生理特性啟發、促成GLP-1類藥物的誕生。

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