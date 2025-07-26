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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》西芹汁補水、穩血壓、抗發炎 醫：1類人避免

2025/07/26 06:30

醫師表示，西芹汁具有快速補水、降低發炎反應，穩定血壓的功效；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，西芹汁具有快速補水、降低發炎反應，穩定血壓的功效；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芹菜，是很多人從小就有點抗拒的蔬菜之一，但它對血壓、血管健康有非常實在的幫助。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，西芹汁具有快速補水、降低發炎反應，穩定血壓的功效，是許多歐美人的早餐選項；另外，像是腸道偏虛、消化力弱者也適合將其作為一種過渡型補充液。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」及網頁發文分享，近年來很流行把芹菜打成果汁，也是許多歐美人早晨的「晨間儀式」。西芹汁強調高水分、低纖維、營養濃縮又清爽好入口，含有豐富的維生素K、維生素C、鉀、多酚類，這樣的搭配有助於快速補水、降發炎、提升心血管彈性，特別適合一早起床還不想進食固體食物時補充的電解質。

常腹脹、便秘者 不宜吃芹菜

不過，李思賢表示，將芹菜打汁，會過濾掉大部分的粗纖維，所以對腸道蠕動的幫助遠不如整根芹菜直接吃下去來得明顯。但如果是腸道偏虛、消化力弱者，則可以靠西芹汁作為一種過渡型補充液。

他解釋，芹菜的纖維主要來自「非水溶性纖維」，水溶性纖維含少量。這對腸道健康來效益有限。因為非水溶性纖維像掃把一樣，能增加糞便體積、促進腸道蠕動，對某些人來說能幫助排便，但對於已經有便秘問題，特別是腸道動力本身不足、常有腹脹的族群來說，吃太多反而可能加重腸道的負擔，甚至便秘更嚴重。

所以，他強調，芹菜不是人人吃了都好，怎麼吃、吃多少，還是得看個人體質與當下腸道狀態來判斷。如果吃完覺得容易脹氣、排便不順，也不要硬吃，換成一些水溶性纖維比較多的蔬菜，像是秋葵或小松菜，其實也能達到同樣的代謝支持。

醫師建議，如果吃完芹菜覺得脹氣、排便不順，可以換成水溶性纖維比較多的蔬菜，如秋葵或小松菜；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，如果吃完芹菜覺得脹氣、排便不順，可以換成水溶性纖維比較多的蔬菜，如秋葵或小松菜；示意圖。（圖取自freepik）

不只控血壓、降三高 還能抗發炎

李思賢指出，如果有高血壓的困擾，想靠飲食多保養血管、延緩動脈硬化，或者家族裡有很多人有三高問題，那芹菜是值得放進日常飲食的選項。

他說明，芹菜除了鉀離子含量高、鈉含量低外，還含有一種很特別的植化素叫「phthalides」，它能讓血管壁的平滑肌放鬆，進一步降低血壓，改善血流阻力。這個效果在一些臨床觀察與動物實驗中都有看到，甚至有研究指出，連續幾週每天吃適量芹菜，血壓值改善效果顯著。

另外，他提到，芹菜還含有一種叫做芹菜素（apigenin）的黃酮類化合物，這是一種天然抗發炎成分，對血管、腦部、甚至某些癌細胞的代謝都有潛力。芹菜素除了能降低血管內皮的慢性發炎，也可能調節免疫反應與荷爾蒙代謝。

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