7旬婦腎功能正常卻連續血尿 醫揪出巨大腫瘤藏膀胱內

陸兆明醫師提醒，出現無痛性血尿時，務必及早就醫，才能獲得良好的治療。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣76歲陳姓老婦，持續出現無痛性血尿症狀近1個月，經就醫檢查，未出現發炎反應、尿路結石、腎水腫或腎腫瘤的情況且腎功能正常，醫師進一步安排靜脈注射腎盂攝影，顯示在膀胱內有大片陰影，續以膀胱鏡檢查，發現膀胱內有一個約7x6公分的巨大腫瘤。醫師手術清除腫瘤，也成功保留膀胱，目前恢復良好並定期回診追蹤。

大千綜合醫院泌尿科醫師陸兆明表示，這位病人的膀胱腫瘤體積頗大，已佔據未漲尿時的膀胱將近1/2空間，但因為腫瘤細胞尚未侵犯到膀胱外圍，也沒有骨盆淋巴結轉移的情況，因此適用「經尿道膀胱腫瘤刮除手術」來處理腫瘤。

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陳姓老婦經檢查發現，膀胱內（藍圈處）有一巨大腫瘤（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

陸兆明指出，此手術是透過膀胱內視鏡，由尿道進入膀胱來逐步刮除腫瘤，不僅可得到足夠的檢體，來檢查癌細胞有無侵犯深層肌肉，並將肉眼可見的病灶加以切除；同時，病人腹部無傷口，且可保留膀胱，繼續保有儲尿和排尿的功能，不需另裝人工膀胱，就能維持正常生活品質。另外，病人手術後恢復快、併發症少、安全性較高，對於初期膀胱癌的病人而言是一適合的治療選擇。

陸兆明表示，此次案例先經手術刮除腫瘤後，再輔以放射治療，清除可能殘留於膀胱壁內較深層的腫瘤細胞。術後2天病人恢復良好，大幅改善血尿、解尿疼痛及頻尿感問題。3個月後回診追蹤，病人膀胱內壁已復原、腫瘤消失且沒有骨盆腔淋巴結腫大的情況，後續只需持續定期門診追蹤。

陸兆明提醒，膀胱癌發生的原因包含有抽菸、長期接觸致癌物質（如染料、橡膠、皮革等化學物質）、洗腎、慢性膀胱炎、膀胱結石、家族史等，民眾需多加留意。若出現無痛性血尿、頻尿、尿急、排尿困難、排尿時疼痛、腰痛、下腹痛、骨骼痛、體重減輕等症狀，務必盡快就醫，才能及早獲得良好的治療。

經手術及放射治療後，陳姓老婦膀胱狀況恢復良好也無腫瘤（紅圈處）。（圖由大千綜合醫院提供）

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