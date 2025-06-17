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「心肝」息息相關 脂肪肝增心肌梗塞風險46%

2025/06/17 05:30
「心肝」息息相關 脂肪肝增心肌梗塞風險46%

▲研究發現，脂肪肝不只是肝的問題，更會增加罹患心血管疾病的機率；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者楊綿傑／台北報導

「心肝」息息相關 脂肪肝增心肌梗塞風險46%

▲李美璇教授率領團隊，研究脂肪肝與心肌梗塞等重大心血管疾病之間的關聯性。 （陽明交大提供）

「心肝」息息相關！陽明交通大學臨床醫學研究所發表最新研究指出，脂肪肝不只是肝的問題，更會增加罹患心血管疾病的機率，其中心肌梗塞風險更大增46%，該研究已獲刊於歐洲肝臟學會旗下期刊《JHEP Reports》，這也是目前同類型研究中樣本數最大，追蹤最長的研究之一，填補了亞洲地區與心血管疾病關聯風險關鍵證據。

陽明交大臨床醫學研究所教授李美璇所領導團隊，追蹤逾30萬名30歲以上台灣成年人，從流行病學的角度首度系統性量化脂肪肝與心肌梗塞、缺血性腦中風及心衰竭等重大心血管疾病之間的關聯性。

陽明交大研究 登國際期刊

研究結果顯示，相較於無脂肪肝者，有脂肪肝者罹患任何心血管疾病的風險增加近3成，其中尤以心肌梗塞的風險最為顯著，上升幅度高達46%。而若能有效預防與控制脂肪肝，約可減少12%的心肌梗塞發生率，以及8%的整體心血管疾病事件，顯示脂肪肝不僅是肝病風險指標，更是心血管風險的重要因子。

李美璇指出，隨著B型肝炎疫苗政策的成功推行，以及慢性B型及C型肝炎抗病毒藥物的推動與使用，病毒性肝炎對肝癌的影響已逐漸減緩，脂肪肝正迅速成為肝硬化與肝癌的主要原因。此外，肝臟作為人體的代謝樞紐，與高血壓、胰島素阻抗、糖尿病等多項心血管危險因子密切相關，突顯脂肪肝是一種反應全身性代謝異常的系統性疾病。

脂肪肝可透過生活型態逆轉

目前台灣成人脂肪肝盛行率約3成，且呈現明顯年輕化趨勢。許多人即便在健康檢查中發現脂肪肝，仍因缺乏明顯症狀而忽略其潛在風險。但李美璇強調，脂肪肝是可以被早期發現，透過生活型態而逆轉的疾病，盼透過研究喚起社會對脂肪肝所帶來的全身性風險的重視，進一步建立預防及早期篩檢的健康概念，從源頭降低心血管疾病的發生率。

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